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閏2月伯公2次聖誕 苗市田寮本境伯公辦文化祭見證歷史

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「田寮本境伯公」復興文化祭活動，特別準備客家傳統麻粩等美食分享，並見證「搶救伯公大作戰」歷史。記者范榮達／攝影
苗栗市「田寮本境伯公」復興文化祭活動，特別準備客家傳統麻粩等美食分享，並見證「搶救伯公大作戰」歷史。記者范榮達／攝影

苗栗市「田寮本境伯公」3年前一度遭售266.8萬餘元，地方「搶救伯公大作戰」成功，今天伯公（土地公）聖誕前夕，福安社區發展協會辦理復興文化祭活動，熱鬧慶祝並見證歷史。

農曆2月初2伯公（土地公）聖誕，今年閏2月過2次生日，今天2月初1，福安社區發展協會舉辦田寮本境伯公文化祭活動，別具意義，苗栗縣長鍾東錦擔任主祭官，依循古禮傳統行三敬獻禮，祈求縣運昌盛，縣民幸福喜樂。

活動席開百桌食福平安宴，打鼓班、八音子弟班、舞蹈班等團隊表演，此外，相傳麻粩是土地公最喜歡的甜點，現場製作1000份客家傳統麻粩，還有粢粑等美食分享，前縣長徐耀昌、縣議員余文忠、許櫻萍、張志宇，及苗栗市長邱鎮軍等人共襄盛舉，氣氛熱鬧滾滾。

徐仁貴等地方人士表示，田寮本境伯公有170餘年歷史，早期辦理土地登記時，以福德祠名義登記所有權人，因福德祠並非登記寺廟，無法成為權利主體，地政單位2020年8月，262餘萬元標售予私人。

地方人士奔走，土地所有權更名目前管理者「安瀾福德協會」，其中並歷經1年時間遍查田寮庄羅姓族譜，訪查庄內及鄰近福德祠地方耆老，始尋得福德祠管理人後代子孫，縣府專案輔導協助之下，幾經波折田寮本境伯公正名，領回標售價金。

苗栗市「田寮本境伯公」復興文化祭活動，特別準備客家傳統麻粩等美食分享，並見證「搶救伯公大作戰」歷史。記者范榮達／攝影
苗栗市「田寮本境伯公」復興文化祭活動，特別準備客家傳統麻粩等美食分享，並見證「搶救伯公大作戰」歷史。記者范榮達／攝影

土地公 邱鎮軍

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