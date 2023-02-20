閏2月伯公2次聖誕 苗市田寮本境伯公辦文化祭見證歷史
苗栗市「田寮本境伯公」3年前一度遭售266.8萬餘元，地方「搶救伯公大作戰」成功，今天伯公（土地公）聖誕前夕，福安社區發展協會辦理復興文化祭活動，熱鬧慶祝並見證歷史。
農曆2月初2伯公（土地公）聖誕，今年閏2月過2次生日，今天2月初1，福安社區發展協會舉辦田寮本境伯公文化祭活動，別具意義，苗栗縣長鍾東錦擔任主祭官，依循古禮傳統行三敬獻禮，祈求縣運昌盛，縣民幸福喜樂。
活動席開百桌食福平安宴，打鼓班、八音子弟班、舞蹈班等團隊表演，此外，相傳麻粩是土地公最喜歡的甜點，現場製作1000份客家傳統麻粩，還有粢粑等美食分享，前縣長徐耀昌、縣議員余文忠、許櫻萍、張志宇，及苗栗市長邱鎮軍等人共襄盛舉，氣氛熱鬧滾滾。
徐仁貴等地方人士表示，田寮本境伯公有170餘年歷史，早期辦理土地登記時，以福德祠名義登記所有權人，因福德祠並非登記寺廟，無法成為權利主體，地政單位2020年8月，262餘萬元標售予私人。
地方人士奔走，土地所有權更名目前管理者「安瀾福德協會」，其中並歷經1年時間遍查田寮庄羅姓族譜，訪查庄內及鄰近福德祠地方耆老，始尋得福德祠管理人後代子孫，縣府專案輔導協助之下，幾經波折田寮本境伯公正名，領回標售價金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言