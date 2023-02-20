竹縣中小學運動會落幕 奪金選手瞄準全中運

新竹縣一年一度的中小學聯合運動大會今天閉幕，共有1678名選手參賽，其中17項23人破紀錄，多名奪金選手都已將目標瞄準全中運，要以地主優勢打破去年全中運16金的紀錄，縣長楊文科期許選手突破自我、發揮實力，為新竹縣爭光。

縣府指出，去年全中運拿下雙金的選手芎林國中林沛萱，今年刷新自己在縣運創下的大會成績，於國女組鉛球、全能100m跨欄、全能跳高、全能鉛球、全能運動5項破紀錄，其中全能跳高打破由唐莉文保持32年的紀錄，一舉將原紀錄1公尺70拉高至1公尺75；林沛萱的教練鍾彩榮表示，唐莉文也是全中運的紀錄保持人，林沛萱下個目標就是繼續在全中運破紀錄。

同樣去年在全中運拿下雙金的湖口高中選手徐立紘，在高男組5000公尺、10000公尺兩項破大會紀錄，徐立紘表現沉穩，他說接續要在新竹縣的主場，再破全中運兩項比賽的紀錄。

徐立紘與東泰高中選手鄒淑珺為此次縣運中持聖火進場，鄒淑珺表現不俗，在縣運也破了高女組全能運動、高女全能100m跨欄破紀錄，全中運將在新竹縣舉辦，鄒淑珺也說，在熟悉的場地，也期望能再創佳績。

在開幕典禮上，代表全體運動員宣誓的成功國中田徑選手劉品辰，也在國男跳遠、4x100m接力項目共2項取得破大會紀錄的好成績；尖石國中羅凱羿及林祥德兩位選手，雙雙打破國男組3000公尺項目破大會紀錄，表現十分優異。

楊文科表示，新竹縣是全國最愛運動的縣市，今年在暌違47年後，承辦全中運，屆時將有超過2萬名來自全國各地的優秀好手、隊職員齊聚新竹縣，一展身手，此次縣運會作為全中運的前哨戰，也謝謝所有選手、教練、裁判的努力，以及各級學校的支持，讓賽會圓滿落幕，期望在全中運賽事，選手們可以突破自我、發揮實力，為新竹縣爭光。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，新竹縣的體育競技實力已逐漸提升，新竹縣代表隊參加全國綜合性大型賽會都突破以往紀錄，獲得歷年獎牌數最多的成績，縣府也持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，並完成提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手在完整的訓練及照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。