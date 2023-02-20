228連假桃園櫻花季賞櫻吸客 易塞路段交管避塞車
今天口罩令解除，今年228連假四天將至，桃園市大溪、復興區景點多，尤其正值櫻花季節，預估大批旅遊、賞櫻遊客湧入，大溪警方今天下午規畫228連假交通疏導及替代道路，連假四天的每天中午12時至晚上8時，大溪、復興區易壅塞路段不定時交通疏導管制，避免遊客受阻塞車。
現在進入賞櫻季節，桃園市政府規畫復興區櫻花季賞櫻路線，包括台7線、桃116線道沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵路段，可供遊客駐足賞櫻，加上大溪老街、角板山、石門水庫風景區、慈湖、小烏來風景特定區及羅浮溫泉，向來是假期的熱門觀光旅遊景。
大溪警方表示，連假期間預估將有大量上山賞櫻人潮、車潮，為此列出旅遊景點交通疏導措施，供民眾參考，包括25日連假第一天早上6時至12時，國3大溪交流道南下實施高乘載管制。
此外，連假期間每天中午12時至晚上8時，大溪、復興區易壅塞路段，包括國3大溪交流道，大溪介壽、員林路圓環、武嶺橋西端及五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區路口，還有復興區台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線（神木路）路口，採取不定時交通疏導措施，避免車流回堵。
警方表示，復興區多處賞櫻農場停車位有限，若農場停車位停滿後，禁止遊客進入復興區中心路，整點放行亦須配合管制人員交通指揮，遊客返程中，從復興區台7線下山替代路線，規畫往新竹方向，建議遊客改走桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。
警方規畫往台北方向，建議遊客改走台7乙線往新北市三峽區；前往大溪老街方向，建議往台北遊客，改走大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；往桃園、新北遊客，建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。
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