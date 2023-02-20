接受廣播專訪 楊文科：竹縣規畫千頃土地供產業發展

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與聯電榮譽副董宣明智日前攜手接受IC之音電台專訪，談到新竹的產業發展，楊文科指出新竹縣規畫了1千公頃土地，還推動AI智慧園區，高虹安則認為產業需要的是人才，新竹有優勢。

楊文科在節目專訪中提到，新竹縣市合作，雙方都願為產業發展努力，地方政府要協助的就是水、電、土地和人才，新竹縣為了產業發展，規畫1千公頃土地要供產業發展使用，並推動AI智慧園區，且廠商和研發人才都陸續進駐。

他表示，加上新竹縣不斷地有人口遷入，出生率也不斷提高，在這樣環境下，地方首長要有決心和魄力，為產業發展盡最大力量，「新竹縣產業發展地好，就是新竹縣鄉親最幸福的時刻」。

高虹安表示，產業需要的是人才，新竹市有很好的大學城，是新竹市的優勢，要讓學生在學期間就能有技能訓練，探索興趣和專長，當然也希望學生畢業後都能留在新竹服務。

她也認為，半導體產業不是只有高階研發人才，而是像金字塔一樣，人才需求非常大，現在將半導體產業視為國家重點培育產業，新竹市未來在這領域的人才就會更多，但政府不是主導產業，做產業需要做的事，而是要做產業的推手。

宣明智則認為「只有進步和不進步的產業」，新竹沒有傳統產業，只要不斷進步就不會被淘汰，更指出當竹科產業逐步成長，從不只做IC，而是IC應用和利用IC發展的系統與產品也都陸續出現，所謂概念中的傳統產業就會連帶的被要求要進步。

他說，台灣的IC製造和封測已經很進步，下一階段是IC設計，台灣因為這個優勢，所有數位產業都會順勢發展，例如數位醫療等創新產品，過去台灣沒有自己的市場，只能從海外引進，現在台灣自己會做了，概念就不一樣，新產品有快速內循環驗證後，可以全球發光發熱，將來新竹地區可以變成經營環境，非常多好產品可以在這裡被認證，新竹地區變成全球最創新、最好、最快速的產業基地。