快訊

東港「昇豐128號」鮪釣漁船太平洋公海失聯 各方搜救中

北市衛生局長終於找到人 懸缺近2個月由「他」接任

玉山金股利出爐「現金殖利率不到1％」 啟動160億元現增案

約聘僱員合約至2月底惹議 竹市府：續任案考核中

中央社／ 新竹市20日電

竹市府去年底公布約聘僱人員暫聘任到今年2月28日，後續再檢討是否續聘僱。有市議員指出，應提早通知不續聘者，方便提前找新工作。竹市府表示，各局處續任案正考核中。

新竹市政府人事處去年12月31日宣布，因應新的巿府團隊到任，施政計畫與方針有所調整，針對現任約聘僱人員的任期，僅暫聘任到民國112年2月28日，後續再檢討是否續聘僱。

這項通知發布後，有員工向中央社記者表示，讓不少竹市府約聘僱人員感到惶恐，至今仍未收到是否續聘通知，認為市府若不續聘，應提早告知，好讓大家盡早找新工作或相關準備。

另有約聘僱人員說，人事處公布消息時，並未提及續留任的標準，因此每天工作都戰戰兢兢，希望能讓長官留下好印象，提高續聘機率。

對此，新竹市政府發言人施淑婷今天向中央社記者表示，約聘僱進度各局處正在進行內部考核中，是否續聘本週確認後會陸續通知。

施淑婷指出，約聘僱人員是否續聘，由各局處首長及主管進行績效考評，並進行人力資源調整，以達「人與事適切配合」目標。

國民黨新竹市議員陳慶齡告訴中央社記者，依他得知的消息，此次市府不續聘的人數應該不多，受影響的程度不會太大。

時代力量新竹市議員林彥甫向中央社記者表示，新竹市學生輔導諮商中心的駐校專任輔導人員，包含心理師、社工師等都是約聘人員，擔心會因不續聘而影響學生的穩定及權益。

林彥甫說，經他了解後，新竹市政府教育處指稱會謹慎評估其特殊性質，依續聘原則續聘，除非有不適任者才會調整人力。

民進黨新竹市議員劉彥伶指出，日前接獲竹市府約聘雇人員陳情指稱沒有接到市府通知，不知是否續聘，她詢問市府得知本週五（24日）才會有較明確答案，她認為「這樣要員工怎麼銜接下一份工作？」

劉彥伶說，如果有員工因不適任而不被續聘，市府也應提早正式告知，否則這週末就是228連假，若在放假前才接到不續聘通知，員工一定很錯愕。

新竹 議員

延伸閱讀

新竹棒球場改善監督小組開會 議員整理五大關鍵問題

林智堅為學倫爭議紛擾致歉 議員評：為總統大選清理戰場

網紅谷阿莫角逐時力決策委員 不排除參選黨主席

竹市國民黨3議員加入民眾黨新政團 李縉穎：報黨中央處理

相關新聞

竹縣中小學運動會落幕 奪金選手瞄準全中運

新竹縣一年一度的中小學聯合運動大會今天閉幕，共有1678名選手參賽，其中17項23人破紀錄，多名奪金選手都已將目標瞄準全...

228連假桃園櫻花季賞櫻吸客 易塞路段交管避塞車

今天口罩令解除，今年228連假四天將至，桃園市大溪、復興區景點多，尤其正值櫻花季節，預估大批旅遊、賞櫻遊客湧入，大溪警方...

接受廣播專訪 楊文科：竹縣規畫千頃土地供產業發展

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與聯電榮譽副董宣明智日前攜手接受IC之音電台專訪，談到新竹的產業發展，楊文科指出新竹縣規畫...

大溪兩youbike站未送電啟用 民眾： 難道是做樣子？

桃園市大溪旅遊景點多，市政府在大溪設置11 處youbike站供民眾使用，市議員陳治文今天下午表示，民眾反應橋愛、至善高...

鳳梨釋迦衝買氣！饒慶鈴合體張善政行銷 桃園市民享優惠

台東盛產的鳳梨釋迦過去多數出口至中國大陸，不過近期因外銷受阻，加上產期已近尾聲，為保障農民1整年的心血結晶，桃園市長張善...

竹北蔦屋書店曝光 同步引進高檔日式洋食早午餐

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店即將在24日中午開門迎客，不僅是TSUTAYA在全台的首家社區型書店，還引進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦