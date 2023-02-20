大溪兩youbike站未送電啟用 民眾： 難道是做樣子？

桃園市大溪旅遊景點多，市政府在大溪設置11 處youbike站供民眾使用，市議員陳治文今天下午表示，民眾反應橋愛、至善高中兩處youbike站設置完成近3個月，台電遲未完成接電作業，迄今無法使用，只能看不能用，「難道是做做樣子」。

市政府交通局表示，大溪區11處youbike站現有9處youbike供民眾騎乘使用，僑愛、至善高中兩處youbike站工程去年底完工，等台電接線送電啟用，台電排定僑愛站預定3月中旬辦理管路埋設工程、台電排定至善高中站盡快接線作業，兩站將在完工後通電啟用。

僑愛新村家長反應，僑愛往八德、桃園上班、上學通勤人數多，正值介壽路綠線捷運施工交通黑暗期，youbike對鄰近通勤族至少上百人需求，希望youbike站趕快啟用。至善高中學生指出，該校學生往返通學的客運班車少，使用youbike彈性大，學生需求大，希望youbike站早快啟用。

台電桃園營業處表示，大溪僑愛youbike站因為接線涉及挖路埋管，已排定3月中旬開挖埋管進行接戶線完成後，預定3月中下旬通電啟用，另至善高中youbike站上月因為路樹影響接電作業，本月初修剪完成，今天進行接戶線施工，預計2月下旬送電啟用。