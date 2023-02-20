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鳳梨釋迦衝買氣！饒慶鈴合體張善政行銷 桃園市民享優惠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政和台東縣長饒慶齡今開記者會，攜手行銷鳳梨釋迦。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政和台東縣長饒慶齡今開記者會，攜手行銷鳳梨釋迦。記者朱冠諭／攝影

台東盛產的鳳梨釋迦過去多數出口至中國大陸，不過近期因外銷受阻，加上產期已近尾聲，為保障農民1整年的心血結晶，桃園市長張善政、台東縣長饒慶齡今開記者會一同行銷鳳梨釋迦，市府也努力促銷，獲各工商企業及農會力挺，訂購超過4萬斤以上。市府也宣布給予桃園市民優惠，單盒含運只要500元、團購每盒450元。

台東縣鳳梨釋迦種植面積有2800公頃以上，產量約1萬9000公噸。鳳梨釋迦的產季從過年前開始，2月來到最大的盛產期，3至5月會逐漸減少。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東非常重要的經濟作物，早期鳳梨釋迦多外銷至中國大陸為主，每年還有高達近40億元的外銷收入，但近年因外銷受阻，縣府團隊積極在各管道推銷，感謝桃市府今年主動協助認購，讓農民付出的辛苦有所回饋。

張善政表示，饒慶齡過去曾邀他擔任台東縣的縣政顧問，因此他責無旁貸，要擔任台東鳳梨釋迦的代言人，桃市府已持續努力促銷台東鳳梨釋迦，從農曆春節開始，農業局透過農會系統銷售約2萬斤，經發局與桃園企業體系合作，目前也訂購近2萬斤，總計桃園訂購量已逾4萬斤，且訂單量陸續上升。

張善政表示，桃園有較大消費市場，因此今天特別推廣，讓辛苦栽種的台東農民在產季獲得應有的收益，他也鼓勵市民踴躍訂購；「購夠台東」官網已設置「桃園市政府專區」，提供每盒10斤的台東釋迦含運優惠價500元，同一地址訂購50盒，每盒更享優惠價450元。

市府觀旅局也與桃園尊爵天際大飯店合作，運用台東的鳳梨釋迦及許多美味食材入菜，推出樹豆茶香燉元蹄、翡翠百花海虎蝦、帝王小米烏蔘等9道特色菜餚，在桃園即可品嘗來自台東的好滋味。

桃園市長張善政和台東縣長饒慶齡今開記者會，攜手行銷鳳梨釋迦。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政和台東縣長饒慶齡今開記者會，攜手行銷鳳梨釋迦。記者朱冠諭／攝影

鳳梨釋迦

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