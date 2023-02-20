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竹北蔦屋書店曝光 同步引進高檔日式洋食早午餐

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店將在24日中午12點試營運，內部搶先曝光。圖／竹風建設提供
TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店將在24日中午12點試營運，內部搶先曝光。圖／竹風建設提供

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店即將在24日中午開門迎客，不僅是TSUTAYA在全台的首家社區型書店，還引進目前新竹唯一的WIRED CAFÉ，專門為新竹的消費者量身打造口味，推出高檔的日式洋食早午餐，要讓每位前來的顧客都能享受高質感的生活質感。

TSUTAYA BOOKSTORE與蔦屋書店屬同個集團品牌，這家位於竹北的第一家社區書店預計將上架近萬本選書、雜誌及各種生活道具選物，並以「令人憧憬的收藏室」為規畫，打造高質感生活與書店空間。

竹風建設表示，TSUTAYA竹北樹海店引進WIRED CAFÉ，沿襲日本蔦屋BOOK & CAFE的生活風格，要讓顧客享受美食相伴的閱讀時光，WIRED CAFÉ也推出多種早午餐，以日本傳統用餐元素「一汁三菜」作為基礎發想，融入西洋早午餐概念之中，特別推薦B.L.T元氣早午餐、鹽麴烤雞豆乳南瓜濃湯早午餐、明太子奶油紫蘇義大利麵、花園水果甜甜圈等專為台灣消費者量身打造的菜色。

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店還與EH酒造合作，引進2022年於日本最具傳統，最歷史悠久清酒評鑑比賽全國新酒鑑評會獲得金賞獎殊榮的醉園大吟釀，限量180瓶；此外店內也精選日本職人工藝選物，例如貴稀金屬品牌「能作」以錫、黃銅打造職人生活道具、TSUTAYA獨家Hedera文具品牌等。

日本 品牌 新竹

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