桃園推微型創業籌辦青創博覽會 侯佳齡：讓青年局走出去

桃園市政府青年局盤點桃園現有3座青創基地空間釋出9間獨立辦公室，招募青創團隊進駐，並決定推出全台最優青創貸款利息補貼，最高200萬青創貸款補貼5年免息，局長侯佳齡今天上午表示，為鼓勵多元青創投資，科技業之外，今年加強鼓勵微型創業投資，將籌辦桃園市青創博覽會，讓「青年局走出去」。

桃園市府打造3 處青創基地提供辦公空間及整合性創業服務，輔導創業青年完成夢想，分別是中壢青創指揮部以不限產業主題，中壢新明青創基地以AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網產業，桃園安東青創基地以元宇宙產業，該局今年盤點可釋出獨立辦公室，有青指部2間、新明4間、安東3間，總共9間獨立辦公室可釋出提供青創團隊使用。

侯佳齡表示，青創基地提供創業青年硬體空間，也協助進駐青創團隊客製化輔導，包括顧問諮詢、業師輔導、產官學研合及產品行銷服務，讓進駐青創團隊與他其企業媒合機會，介紹投資人詢問，媒合是青創團隊重點，讓投創或投資人了解，青年局要走出去，今年將籌辦桃園市青創博覽會，輔導協助過去、現有和未來進駐青創團隊宣傳。

市府青年局招募吸引更多元創業青年團隊進駐之外，也提供在桃園營運創業投資利基，該局將推出最優青創貸款利息補貼，針對桃園登記營運青創公司，申請青創貸款最高200萬元、可享5年免利，外縣市登記而在桃園實際營運公司，青創貸款最高200萬元、可享3年免息，該局表示，將設置青創資源中心單一窗口，服務青創貸款諮詢及利息補貼申請。