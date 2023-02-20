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今起室內口罩令解禁！苗栗新增307例確診 縣長：仍要落實防護

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診307例，累積本土案例24萬7661人；自今日起室內口罩令解禁，但醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，須按規定全程佩戴口罩。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診307例，累積本土案例24萬7661人；自今日起室內口罩令解禁，但醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，須按規定全程佩戴口罩。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診307例，累積本土案例24萬7661人，2月12日到2月18日(第7週)週確診人數2626人，較前一週3460人大幅下降31.76%；由於自今日起口罩政策鬆綁，室內口罩令解禁，縣長鍾東錦仍呼籲民眾落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。

縣衛生局長張蕊仙表示，根據統計苗栗縣人口總數逾53萬人，疫苗接種數近140萬人次；但近9萬9千位65歲以上長者，尚約有1萬7千人（約17.5%）未曾接種過任何一劑新冠肺炎疫苗。

雖然疫情趨緩，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，縣內尚未接種COVID-19疫苗的長者，請盡速至全縣71家合約院所接種疫苗。

另外，經統計至2月19日止，苗栗縣50至64歲縣民第4劑（追加劑第2劑）接種率20.7%(全國平均27.3%)；考量50至64歲為家中經濟重要支柱和經濟產業棟樑，須提升此族群健康抵抗力以增加城市保護力、競爭力是相當重要，提醒該族群更應接種雙價疫苗，保護自己及家人。

縣長鍾東錦也表示，今日起口罩政策雖鬆綁，但仍須落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，到醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，須按規定全程佩戴口罩，建議年長者或免疫低下者外出時於通風不良之場合，也須戴上口罩，如有疑似症狀，請儘速快篩或就醫。

新冠肺炎 COVID-19

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