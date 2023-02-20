造橋居民反大桃坪土石堆置場 業者喊話回歸法規、科學

苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方資源堆置場案環境影響說明書今天公開會議，居民質疑汙染，並反對開發，業者則強調乾淨土方，喊話回歸法規、回歸科學，雙方一度爭執，沒有任何共識。

業者申請在造橋鄉大桃坪段申請土資場案，面積約26公頃，地方組成自救會反對，今天環境說明書公開會議在大龍社區活動中心舉行，自救會在會場周邊掛白布抗議，縣議員葉忠倫、廖秀紅、陳光軒、曾玟學、邱毓興等人到場聲援，一度發生爭執，警方派員戒護，並沒有進一步衝突。

自救會會長李禮爐等人表示，政府及業者口口聲聲土石是乾淨的，其實是有汙染的，場址鄰近就在南港溪及明德水庫水源，外來廢棄物入侵，嚴重影響灌溉及飲用水源之虞，如果不能確保無汙染，位置就是不適合，另覓區位和地點。

業者呂沛霖說，土資場提供苗栗縣營建土方合法的場域，並優先考量明德水庫清淤，都是乾淨土石方，有助科技業在苗栗設廠及公共建設，業者也聽見居民的憂慮，一定嚴格把關，回歸法規、回歸科學，業者 鎮願與相關單位、村民建立即時監控系統，此外，承諾依核准堆置數量，每立方公尺提撥15元回饋，並優先進用在地人。