隱形防護罩 竹市虎林學區設校園空氣品質維護區

新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區，這也是竹市首處、竹竹苗第一處的校園空氣品質維護區，並分「兩階段、全時段」管制，行經該區車輛須取得排煙（氣）檢驗合格，並採固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締。

環保局長江盛任表示，延平路二段是柴油大客（貨）車及小貨車行駛至西濱道路之聯外道路，來往車輛頻繁，易造成空氣汙染問題，其中以柴油車輛排放黑煙最為人詬病，且柴油車所排放黑煙為細懸浮微粒（PM2.5）汙染物的主要來源之一，因此針對空氣品質敏感特定區域推動空氣品質維護區予以管制。

江盛任說，虎林學區校園空品維護區分兩階段進行管制，第一階段自今年1月1日起，自稽查日起1年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格的大客貨車及小貨車；第二階段自明年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，全時段禁止進入，藉以減少空氣汙染對學童健康的危害。

江盛任說明，環保局會在虎林學區空維區兩端入口設置固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締，違反者依空氣汙染防制法規定，處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。提醒車主注意相關規定，避免受罰，也呼籲注重車輛保養，取得排煙（氣）檢驗合格，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

環保局表示，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證3家「保檢合一」保養廠，提供四期以上大小型柴油車，於完成維修保養後，代驗無負載不透光率排煙檢測，核發自主管理標章，保養廠名單為長源汽車股份有限公司新竹分公司、永豐噴射器有限公司、中興柴油邦浦企業社；轄內現有87家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。