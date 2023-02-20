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隱形防護罩 竹市虎林學區設校園空氣品質維護區

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供
新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供

新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區，這也是竹市首處、竹竹苗第一處的校園空氣品質維護區，並分「兩階段、全時段」管制，行經該區車輛須取得排煙（氣）檢驗合格，並採固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締。

環保局長江盛任表示，延平路二段是柴油大客（貨）車及小貨車行駛至西濱道路之聯外道路，來往車輛頻繁，易造成空氣汙染問題，其中以柴油車輛排放黑煙最為人詬病，且柴油車所排放黑煙為細懸浮微粒（PM2.5）汙染物的主要來源之一，因此針對空氣品質敏感特定區域推動空氣品質維護區予以管制。

江盛任說，虎林學區校園空品維護區分兩階段進行管制，第一階段自今年1月1日起，自稽查日起1年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格的大客貨車及小貨車；第二階段自明年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，全時段禁止進入，藉以減少空氣汙染對學童健康的危害。

江盛任說明，環保局會在虎林學區空維區兩端入口設置固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締，違反者依空氣汙染防制法規定，處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。提醒車主注意相關規定，避免受罰，也呼籲注重車輛保養，取得排煙（氣）檢驗合格，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

環保局表示，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證3家「保檢合一」保養廠，提供四期以上大小型柴油車，於完成維修保養後，代驗無負載不透光率排煙檢測，核發自主管理標章，保養廠名單為長源汽車股份有限公司新竹分公司、永豐噴射器有限公司、中興柴油邦浦企業社；轄內現有87家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。

環保局指出，期透過畫設空品維護區實施移動汙染源管制措施後，可有效管制行經虎林學區柴油大客貨車、小貨車及燃油機車，共同維護全民綠生活的環境品質，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉。

新竹市環保局決定將虎林國中及虎林國小兩校周遭畫設為空氣品質維護區，這也是竹市首處、竹竹苗第一處的校園空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局決定將虎林國中及虎林國小兩校周遭畫設為空氣品質維護區，這也是竹市首處、竹竹苗第一處的校園空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供
新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供
新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善學校周遭空氣品質，環保局決定將兩校周遭畫設為空氣品質維護區。圖／新竹市政府提供

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