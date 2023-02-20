竹市鐵道藝術村 新銳藝術家翻轉視覺藝術觀看體驗

新竹市鐵道藝術村即日起至3月29日辦理「空隙｜彭韋創作個展Spaces Peng Wei Solo Exhibition」，將展出新銳藝術家彭韋8組新作，帶領觀眾以全新視野觀看素描藝術，發掘繪畫欣賞的另一種可能性。

該展於新竹市鐵道藝術村大展場展出（新竹市東區花園街64號），展期即日起至3月29日，營業時間上午10點至下午6點，周一休館，免費入場。

市長高虹安表示，竹市鐵道藝術村做為藝術實驗場域，受惠於竹市的青年活力，持續推動新形態的藝術展演，多年來成為年輕創作者重要據點之一，帶給市民新穎有趣的觀展、參展經驗，這次推出藝術家彭韋個展，翻轉觀者過去看展體驗，頗具意義。

文化局指出，藝術家彭韋1997年出生於苗栗，畢業於國立清華大學藝術與設計學系研究所，曾獲春之清華藝術卓越獎金獎、南瀛獎佳作，並入選屏東獎、宜蘭獎及台灣美術新貌獎等獎項，以優異的創作實力活躍於當代藝術領域中。

文化局表示，當代藝術創作型態多元，不再侷限於媒材與類別，藝術家彭韋選擇以「素描」作為創作語言，勾勒自身生活經驗、身體與行為，聚焦在創作者重複操作的過程，並轉化予觀者參與、啟動與觀者之視覺交流，與觀者建立連結並開放想像空間，打破過去以創作者中心的傳統思維，邀請民眾走入展覽，感受嶄新突破的視覺體驗。

新竹市鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會指出，本展藝術家彭韋透過個人身體勞動的軌跡，連結人們觀看藝術品的視覺經驗，並進行翻轉，聚焦於觀看本身折射的視覺反應與心理狀態，以及物體、空間之特性，與其產生互動之過程等進行提問。

智邦藝術基金會補充，過去素描被認為是附屬於繪畫的次要地位，而藝術家試圖透過素描的觀念，延伸對繪畫、立體、錄像及互動裝置等多元媒介，探究創作的形式語言如何轉換、傳達與接收，並以此塑造出一套精巧卻簡潔的美學機制，創作者透過創作在其中策動感官經驗，而觀者則在作品意義生成的過程中，藉由參與重新發掘觀看、創作的邊界與可能性。