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桃園364處兒童遊戲場 42處待改善

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
包括桃園區陽明運動公園兒童遊樂場在內，桃園市仍有42處待改善，民代要求建立公告機制。記者陳右豪／攝影
包括桃園區陽明運動公園兒童遊樂場在內，桃園市仍有42處待改善，民代要求建立公告機制。記者陳右豪／攝影

桃園市有364處公園兒童遊戲場，目前剩58處未檢驗合格，包括16處施工中或完工待備查，42處須專案改善，因現場缺乏公告，家長並不清楚是否合格，擔心意外。藍綠都有議員建議市府應有公告機制，養工處表示，將再巡檢缺漏並張貼公告，並研議更新機制，維護民眾安全。

桃園市民均齡40.93歲，六都最年輕，加上生育率是六都之冠，親子休憩場所需求大，依衛福部規定，全國兒童遊戲場應在今年1月26日前全數完成檢驗，桃園目前檢驗合格率約9成。

不過，許多家長其實並不清楚孩子遊戲場是否完成檢驗、合不合格；有家長說，有些遊具可能看不出已損壞，也不知不合格的場地有無隱藏危險，有現場公告資訊最清楚，玩得安心最重要。

民進黨市議員魏筠表示，公告機制能提醒父母或陪同者注意小朋友的遊玩安全，也讓市民能選擇符合檢驗標準的兒童遊戲場，養工處提出公共參與模式值得肯定，她也樂觀其成剩下42處的改善工程。

國民黨市議員黃婉如說，有危險疑慮的公園遊戲場一定要停用，不僅現場公告，也應在網路公開；以前市府公園的轄管較複雜，現在統一由養工處轄管，更應建立公告機制，保障市民安全。

養工處表示，16處兒童遊樂場中，有12處已在施工，包括改善地墊、原有遊具缺陷等缺失，2處已檢驗合格進入備查階段，另2處因腹地過小已拆除；另42處目前仍開放使用中，器材符合舊法規標準，但新法規較嚴格，會再巡檢缺漏並張貼公告，並研議更新公告機制。

養工處說，42處的專案改善工程，將視各區需求舉辦說明會，蒐集民意進行改善；若符合場地需求，且地方也同意，養工處也會協助設置共融性遊樂場，供市民遊憩使用。

目前將專案改善有桃園區6處、中壢區5處、平鎮區3處、八德區1處、龜山區2處、大園區5處、楊梅區10處、青埔重劃區8處、中路重劃區1處、經國重劃區1處。

桃園 重劃區 議員

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