快訊

「廣播天后」陳麗秋暴瘦剩33公斤今辭世 女兒慟：別叫我節哀

T1聯盟／天母大亂鬥！網驚哈孝遠怎麼超冷靜 原來是這原因

蘇貞昌首次表態！ 力挺「他」當下任總統

鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台。記者曾增勳／攝影

桃園市補習教育事業協會與兒童課後照顧服務協會今晚在中壢區舉辦春酒聯歡晚會，行政院副院長鄭文燦與桃園市長張善政不期而遇、禮貌性同台，為鄭擔任副院長之後，兩人首度在活動中同台，鄭文燦也祝張善政市府團隊讓桃園發展更好、教育更扎根。

桃園市補教事業協會、桃園市兒童課後照服協會疫情後，首度辦理春酒聯歡晚會，由兩個協會理事長吳正吉主持，全市所有補教和兒童課後照服業會員齊聚一堂餐敘和摸彩熱鬧，張善政頒獎表揚兩協會人員，張表示，補教協會創立以來，辦理優質補教愛心關懷登階計畫，提供清寒或特殊境遇家庭學生免費補教資源，歷年累計協助一萬多名學生=方助學金額達3億多元，值得肯定。

鄭文燦隨後趕到晚會現場與張善政兩人不期而遇，在台上頒獎的張善政，禮貌性邀請鄭文燦上台，一起與補教人員合影，也是鄭文燦接任行政院副院長後，兩人首度在活動中同台，隨後在台下同桌禮貌性寒喧，保持君子之風。

鄭文燦擔任副閣揆後，積極參與桃園民間活動，繼續深耕桃園，他提及桃園疫情期間實施停課不停學，用線上教學讓學習繼續，防疫需求也是率先幫補教業打疫苗，政府推出解決少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。對策的幼教、育兒津貼，桃園生育率六都第一，提高生育力方案桃園走在前面，去年全國出生率最低檔13多萬人，桃園達1.8萬人，桃園是年青人最佳選擇。

鄭文燦表示，疫情收斂，室內口罩令明天調整，只剩醫療長照和公共運輸需強制配帶口罩，其他自主配戴，學校機構延至228假期後的3月6日放寬，大家一起努力讓台灣恢復正常。他也肯定補教協會做公益和愛心，提供登階計畫讓弱勢家庭孩子免費參加補教，桃園教育力發展指標不繼提升，桃園多元適性發展很好，補教扮演不可或缺角色。

行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台，同桌寒喧。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台，同桌寒喧。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台。記者曾增勳／攝影，
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（右）首度在鄭任副院長後活動中同台。記者曾增勳／攝影，

鄭文燦 張善政

延伸閱讀

監院查八德國民運動中心 張善政：資料在手親自出席

監院查八德運動中心天花板塌約詢張善政 藍諷：鄭文燦責任呢？

相關新聞

鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園

桃園市補習教育事業協會與兒童課後照顧服務協會今晚在中壢區舉辦春酒聯歡晚會，行政院副院長鄭文燦與桃園市長張善政不期而遇、禮...

竹北流浪狗出沒造成問題 新竹縣動保所承諾盡快解決

新竹縣流浪動物問題未解，不僅竹東、芎林等非都市鄉鎮常有流浪貓狗出沒，甚至竹北市區都出現流浪狗群聚，流浪貓狗隨地大小便造成...

憂國1中豐交流道回堵 中壢2號道路闢建迫在眉睫

桃園市中壢區往返國1車多屢屢塞車，交通部推動國1中豐交流道春節後動工，市民最近陳情反應尤其中豐北路上下班尖峰車多壅塞，擔...

才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰17日宣布參選國民黨桃園市第六選區立委，今有資深媒體人爆料，邱繼泰曾於2016年酒駕被逮，且酒...

躲檢舉？新竹芎林人停車「騎上」護欄壓白線 警認證：無違規

許多開車族常為停車問題傷透腦筋，有一名網友在新竹縣芎林鄉富林路路段，發現有汽車車主為避免違規，停車方式是將車身的一邊「騎上」護欄，引發網友熱議，對此新竹縣橫山分局表示，目前尚無違規，但若有損害公務情形，將轉報養護單位處置。

山貓森林守護苗栗13公頃淺山棲地 公、私打造綠網方舟

山貓森林社群守護近13公頃苗栗淺山生態棲地，林務局新竹林區管理處今天共同舉辦「綠網方舟工作假期」，種下槲櫟等稀有植物小苗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦