鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園
桃園市補習教育事業協會與兒童課後照顧服務協會今晚在中壢區舉辦春酒聯歡晚會，行政院副院長鄭文燦與桃園市長張善政不期而遇、禮貌性同台，為鄭擔任副院長之後，兩人首度在活動中同台，鄭文燦也祝張善政市府團隊讓桃園發展更好、教育更扎根。
桃園市補教事業協會、桃園市兒童課後照服協會疫情後，首度辦理春酒聯歡晚會，由兩個協會理事長吳正吉主持，全市所有補教和兒童課後照服業會員齊聚一堂餐敘和摸彩熱鬧，張善政頒獎表揚兩協會人員，張表示，補教協會創立以來，辦理優質補教愛心關懷登階計畫，提供清寒或特殊境遇家庭學生免費補教資源，歷年累計協助一萬多名學生=方助學金額達3億多元，值得肯定。
鄭文燦隨後趕到晚會現場與張善政兩人不期而遇，在台上頒獎的張善政，禮貌性邀請鄭文燦上台，一起與補教人員合影，也是鄭文燦接任行政院副院長後，兩人首度在活動中同台，隨後在台下同桌禮貌性寒喧，保持君子之風。
鄭文燦擔任副閣揆後，積極參與桃園民間活動，繼續深耕桃園，他提及桃園疫情期間實施停課不停學，用線上教學讓學習繼續，防疫需求也是率先幫補教業打疫苗，政府推出解決少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。對策的幼教、育兒津貼，桃園生育率六都第一，提高生育力方案桃園走在前面，去年全國出生率最低檔13多萬人，桃園達1.8萬人，桃園是年青人最佳選擇。
鄭文燦表示，疫情收斂，室內口罩令明天調整，只剩醫療長照和公共運輸需強制配帶口罩，其他自主配戴，學校機構延至228假期後的3月6日放寬，大家一起努力讓台灣恢復正常。他也肯定補教協會做公益和愛心，提供登階計畫讓弱勢家庭孩子免費參加補教，桃園教育力發展指標不繼提升，桃園多元適性發展很好，補教扮演不可或缺角色。
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