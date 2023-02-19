竹北流浪狗出沒造成問題 新竹縣動保所承諾盡快解決

新竹縣流浪動物問題未解，不僅竹東、芎林等非都市鄉鎮常有流浪貓狗出沒，甚至竹北市區都出現流浪狗群聚，流浪貓狗隨地大小便造成髒亂，還出現追逐民眾引發危險的情況，地方希望縣府協助解決，新竹縣動保所承諾今年持續增加人力，並加強宣導呼籲民眾勿棄養、勿隨意餵食。

動保所長彭正宇表示，新竹縣動保所已在去年底增加捕犬隊人力，希望加快案件處理，同時今年也將持續爭取增編人力，不過流浪動物問題並非單靠增加捕犬人力可解決，加上新竹縣的動物收容所嚴重超收，目前捕抓收容並非主要手段。

彭正宇指出，動物收容所僅去年就收容506隻貓狗，雖然新竹縣的動物認養率高達87%，大多都能媒合到適合的認養人收養，但仍有少數犬隻因品種或個性過於凶猛，如比特犬等，無法被認養，仍持續收容在所內，導致收容所容納量已難以負荷，目前除非流浪貓狗有攻擊性，否則動保所在捕抓上較為謹慎。

民眾指出，竹北的中斗崙地區聚集不少流浪狗，已成為都市隱患，尤其頭前溪畔的狗狗寵物公園，因不少民眾會帶家犬去運動散步，疑似散發的氣味容易吸引流浪狗前來，造成當地不時能看到流浪狗出沒，甚至追逐在河堤運動的民眾。

地方民代希望縣府能找出解決辦法，避免流浪貓狗繼續在街上「趴趴走」，竹北市斗崙里長張琬媃即指出，流浪貓狗聚集不僅造成民眾外出危險，甚至隨地大小便造成環境髒亂，雖居民多次向環保局、清潔隊反映，仍無法解決問題，國小學童到光明國小上下學途中，都要小心腳步避免踩到流浪動物的排泄物。

中崙里長李金對指出，轄內前2年的確有許多流浪狗聚集，主要原因可能是當時靠近台科大竹北校區有工地施工，不少民眾甚至工人主動餵食，造成流浪狗暴增。

縣議員吳旭智表示，竹北雖是都市區域，卻仍有暫時未解的流浪貓狗問題，已要求新竹縣動保所增加人力，希望可以透過人力增加，在處理流浪貓狗業務上更迅速，動保所則已承諾增加人員編制及預算，同時未來將持續加強宣導，呼籲民眾勿棄養，更不應濫用愛心隨意餵食流浪動物，造成流浪動物問題加劇。