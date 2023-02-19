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憂國1中豐交流道回堵 中壢2號道路闢建迫在眉睫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
解決國1中壢段及中壢中豐北路塞車，地方要求加速闢建「生活圈2號道路」迫在眉睫。記者曾增勳／攝影
解決國1中壢段及中壢中豐北路塞車，地方要求加速闢建「生活圈2號道路」迫在眉睫。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區往返國1車多屢屢塞車，交通部推動國1中豐交流道春節後動工，市民最近陳情反應尤其中豐北路上下班尖峰車多壅塞，擔心中豐交流道帶來另一波塞車潮，立委魯明哲與市議長邱奕勝今天下午表示，解決未來中豐交流道回堵，加速闢建30公尺「生活圈2號道路」迫在眉睫。

為紓解中壢區國1路段長期塞車，地方多年爭取開闢中豐交流道在2月初動工，將在國1與中豐北路交會，興建北入及2處南出的匝道，工程經費12.4億元，預計2025年底前通車，劉姓市民陳情指出，中豐北路現在下下班級峰幾乎天天車多塞車，中豐交流道施工，卻不見銜接聯外道路規畫，只怕屆時中豐北路更塞，當地居民出入交通更慘。

為加速闢建國1中豐交流道連接的「生活圈二號道路」，邱奕勝以急迫需要，向市府提出，由魯明哲與交通部協商儘快排定會勘時間，中央、地方研究拓寬生活圈道路，從中壢三民路、中豐北路、新生路至萬能科大，全線30公尺，可串聯中壢、中豐、平鎮交流道，疏解國1中壢段及中豐北路車流。

桃園市長張善政指示「生活圈2號道路」新闢工程第一期，優先闢建中正路至新生路段，由工務局辦理都市計畫變更及土地徵收用地取得。市府表示，該道路已經交通局完成規畫，由工務局定線及持續辦理都計變更和徵收土地，牽涉經費高，須爭取中央補助和地方配合執行。

魯明哲指出，中豐交流道3年內完工通車，一旦中豐北路塞車回堵，將波及車流回堵國1，連結市區道路急迫性，在A20都計規畫道路，主要以中央大學旁的三民路往北接中正路、中豐北路、新路生至萬能科大30公尺生活圈2號道路，市府必須趕快完成徵收，才能徹底解決國1及中豐北路車多塞車。

「2號道路拓寬計畫是中壢很重要紓解交通要道」，邱奕勝表示，須爭取中央補助和地方自籌款合力儘快開闢，目前三民路及中豐北路至新生路做好，未來由志廣路延伸至中豐北路、新生路延伸至萬能科大，即可配合簡易（半套）型的中豐交流道，將儘快請立委與交通部看定會時間及研究分攤經費及闢建。

民進黨市議員魏筠、徐景文表示，中豐路交流道已經動工，市府必須在該交流道完工前，就要做好銜接的聯外道路，以免來不及更塞車，影響市民進出，並將督促市府加速各項徵收施工作業。

解決國1中壢段及中壢中豐北路塞車，地方要求加速闢建「生活圈2號道路」，圖為A20都計道路。圖／市府提供
解決國1中壢段及中壢中豐北路塞車，地方要求加速闢建「生活圈2號道路」，圖為A20都計道路。圖／市府提供

魯明哲 張善政 都市計畫 塞車

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