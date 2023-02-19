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才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

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才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市議長之姪邱繼泰參選立委被爆酒駕，邱繼泰正面回應坦承錯誤。圖／邱繼泰提供
桃園市議長之姪邱繼泰參選立委被爆酒駕，邱繼泰正面回應坦承錯誤。圖／邱繼泰提供

桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰17日宣布參選國民黨桃園市第六選區立委，今有資深媒體人爆料，邱繼泰曾於2016年酒駕被逮，且酒測值高達0.76。邱繼泰也正面回應，坦承曾有2次酒駕的錯誤，並向社會大眾致歉，也會擔任終身酒駕防制宣導義務的志工。

資深媒體人爆料指出，2016年9月30日，年僅23歲的邱繼泰因酒駕被桃園地院判刑4個月，可易科罰金12萬元，且當時他的酒測值高達每公升0.76毫克，是標準值0.25的3倍之多。

邱繼泰對此表示，年輕氣盛、年少無知都不是藉口，無時無刻痛定思痛，近年投入地方事務、傾聽民意，也告誡周遭的朋友自己的親身經歷，更深刻地體會到鄉親對於酒駕的深惡痛絕，每每看到因酒駕造成的各種傷害，自己更是深感羞愧、懊悔不已。

邱繼泰說，決定出馬參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，不會迴避也不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制。

邱繼泰也承諾，如果有機會進入國會服務，只要酒駕防治基金會有任何需要，他將擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，誓戮力推動酒駕防治的法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 桃園 邱奕勝

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