山貓森林守護苗栗13公頃淺山棲地 公、私打造綠網方舟

山貓森林社群守護近13公頃苗栗淺山生態棲地，林務局新竹林區管理處今天共同舉辦「綠網方舟工作假期」，種下槲櫟等稀有植物小苗，希望公部門、民間協力，打造綠網方舟。

一群關心石虎的人透過集資購買保育棲地的方式，希望為石虎及野生動物留下安定的家園，以石虎別名「山貓」命名，山貓森林目前分布三義、公館、後龍等7鄉鎮77筆土地、近13公頃，前年成立「山貓森林學校」，今天結合新竹林管處，辦理森林日「綠網方舟工作假期」生態教育活動。

林務局綠網合作機關水利署第二河川局、水土保持局台中分局、靜宜大學，及民眾合力種下植物紅皮書評定極危（CR）的槲櫟、葦草蘭、艷紅鹿子百合，及瀕危（EN）新竹油菊、易危（VU）三葉埔姜及庭梅等小苗，期望可以在山貓森林園區長大並繁殖，成為稀有植物異地保種的基地。

此外，活動安排園區生態環境導覽，帶領實地觀察淺山森林植被樣貌及物種，並書寫保育春條，象徵「手護」綠網，同時循環利用園區內自然資材，手作木工小物，體驗人與自然和諧共處的「里山倡議」生活態度，期盼更多了解與支持「國土生態綠網」與「山貓森林」，攜手編織國土生物安全網。

新竹林管處夏榮生處長表示，林務局自2018年起推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，考量中央山脈森林生態系，雖多已獲得有效保護，但保護區畫設，不必然適合所有地區的生態棲地保育與生物多樣性維護，特別是都會與都市發展邊緣的淺山與西部平原地區，更需針對環境特色擬具適切的保育策略。