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白沙屯媽祖回鑾 黃珊珊明天合體柯文哲 體驗一日香燈腳

聯合報／ 記者林麗玉楊德宜／台北即時報導
黃珊珊說，明天上午6時半，她將跟隨白沙屯媽祖的遶境隊伍，與已經走了八天的柯文哲會合，體驗一日香燈腳。圖／取自黃珊珊臉書
黃珊珊說，明天上午6時半，她將跟隨白沙屯媽祖的遶境隊伍，與已經走了八天的柯文哲會合，體驗一日香燈腳。圖／取自黃珊珊臉書

白沙屯媽祖進香回鑾，預計明天下午4時回到白沙屯拱天宮。台北市前副市長黃珊珊在臉書表示，她明天一早將與已經走了8天的民眾黨主席柯文哲會合，體驗一日香燈腳，也是她的香燈腳初體驗。

今年白沙屯媽祖進香活動超過11萬人參加，盛況空前，今天已經進入苗栗縣境內。

黃珊珊說，她去年10月躬逢台北葫蘆寺建廟75周年暨水陸除瘟大典，號召全台各地9間宮廟同台祈福，她在遶境尾聲有幸遇上粉紅超跑，親手為白沙屯媽祖入廟安座，就此結緣。

她說，明天上午6時半，她將跟隨白沙屯媽祖的遶境隊伍，與已經走了八天的柯文哲會合，體驗一日香燈腳，和信眾們守候媽祖回鑾，向媽祖婆祈求國泰民安，風調雨順，也提醒大家進香的同時，要注意自身的安全與身體狀態。

今年白沙屯媽祖進香活動超過11萬人參加，盛況空前，今天已經進入苗栗縣境內。圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube頻道
今年白沙屯媽祖進香活動超過11萬人參加，盛況空前，今天已經進入苗栗縣境內。圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube頻道

白沙屯媽祖 柯文哲 遶境

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