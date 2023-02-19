白沙屯媽祖回鑾 黃珊珊明天合體柯文哲 體驗一日香燈腳

天冷，用一盞茶暖胃，可以沉澱及撫慰心情，又透過味蕾旅行，用舌尖去探尋在地香味，記憶著每一城鄉的茶味。就來新竹感受純樸的客家小鎮，「富興茶業文化館」讓人越發思古之幽情，前身是超過百年歷史的曾家老宅，現專門生產東方美人茶。

2023-02-19 09:48