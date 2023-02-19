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苗栗縣兩項重大建設案有譜 行政院核定總經費近3億元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋（圖右）老舊狹窄，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道。圖／本報資料照片
苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋（圖右）老舊狹窄，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道。圖／本報資料照片

苗栗縣長鍾東錦上任以來，行政院最近核定造橋鄉苗14線（國道1號造橋交流道聯絡道）拓寬工程總經費約2.7億元，及苗33支線龍壽橋改建案近1.9億元，地方人士歡迎，有助於打通瓶頸。

苗14線拓寬案，鍾東錦列為重要政見，爭取加速推動，最近獲得行政院核定，縣府工務處指出，行政院連同國1增設造橋交流道案核定，其中，縣府負責辦理苗14線拓寬工程，總經費約2億7000萬元。

工務處初步規畫苗14線造橋鄉平仁路、禮蘭路1.3公里路段，拓寬至18公尺、雙向4車道，縣府後續將辦理委託細部設計，期程希望今年底送公路總局審查通過，明年辦理用地取得及工程推動。

鍾東錦表示，行政院前院長蘇貞昌體恤縣府財政狀況，同意免除苗14線拓寬工程地方配合款，造橋交流道完工後，不僅減少居民繞駛鄰近交流道車行時間與距離，進而提升高鐵苗栗車站特定區聯外交通便利性與可及性，促進苗栗地區在地觀光及產業發展。

此外，行政院去年4月核定龍壽橋改建案，前天通知縣府審定細部設計，總經費1億8957萬元，其中，中央補助1億6113.5萬元，地方配合款2843.5萬元，縣府隨後將辦理上網招標。

工務處指出，苗33支線是西湖鄉交通動脈縣道119線的重要替代道路，苗33支線台1線至龍壽橋3.8公里路段，前年3.26億元路堤共構12公尺寬完成， 龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，成了交通瓶頸，將改建至8.2公尺寬雙車道。

苗栗縣長鍾東錦選舉政見，行政院最近核定造橋鄉苗14線拓寬工程總經費約2.7億元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦選舉政見，行政院最近核定造橋鄉苗14線拓寬工程總經費約2.7億元。圖／苗栗縣政府提供

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