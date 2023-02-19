「粉紅超跑」急行軍 顏寛恒設點心站為香燈腳打氣

白沙屯媽祖進香18日凌晨在嘉義朝天宮舉行刈火儀式後，隊伍即刻北返，摸黑急行軍，隊伍一路加速，今天凌晨行經龍井，前立委顏寛恒等人設點心站，有人瞥見顏寛恒嚇一跳，告訴旁人直說「不可能啦！這是白沙屯媽祖又不是大甲媽。」

白沙屯媽祖「粉紅超跑」以急行軍速度，不少香燈腳受不了，雙腳起水泡。

今天凌晨進入西濱，行程只剩1天半 白沙屯媽祖回鑾「一路加速」，顏寛恒說，他一路直播，看到最經典的留言就是「媽祖婆可以休息一下嗎，我從昨天晚上10:30走到現在了」。

他說，但媽祖婆不曾休息，24小時全年無休，照顧著這片土地、守護著芸芸眾生，所以才會有這麼多的香燈腳追隨著祂。「所以幫媽祖照顧好香燈腳就是我們的工作啦！」

顏寬恒與龍井太子會在西濱橋下西濱路設點心站，逢人發放，大喊加油。

工作人員說，有趣的是有人認出顏寛恒，告訴同伴，沒想到對方卻說「看錯了吧」、「怎麼可能」，「這是白沙屯媽祖又不是大甲媽祖他怎麼會來？」