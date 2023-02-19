快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣辦新住民Podcast培力課程 要讓新住民圓主持夢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新住民服務中心將舉辦Podcast節目製作課程，希望能圓新住民的電台主持夢。圖／竹縣府提供
新竹縣新住民服務中心將舉辦Podcast節目製作課程，希望能圓新住民的電台主持夢。圖／竹縣府提供

新竹縣新住民服務中心為了讓生活在新竹縣的新住民朋友更積極參與台灣的生活，讓新住民體驗不一樣的課程，特別舉辦Podcast節目製作課程，希望能圓部分新住民的主持夢，預計5月開課，歡迎新住民報名，更歡迎新住民一同成為志工，幫助需要關心的新住民。

新竹縣府社會處表示，為落實照顧新住民及其家庭的目標，新竹縣政府於2008年成立外籍配偶家庭服務中心，2018年更名為「新住民家庭服務中心」，從2011年起委託新竹市基督教女青年會辦理，為新住民及其家庭成立專業、專責單一窗口。

新竹縣新住民家庭服務中心以關懷輔導新住民在台生活適應、促進多元文化認識，並提供新住民家庭各項福利資訊服務，希望協助新住民發展健全及和諧的家庭關係，因此中心每年舉辦多項活動，如小孩教育、機車考照、家庭出遊、手工藝課等等，讓新住民家人一起參加好玩又有趣的活動，也能認識其他兄弟姊妹。

社會處指出，其中不少新住民兒時有當電台主持人的夢想，為讓新竹縣的新住民兄弟姊妹能夠重拾兒時回憶，新住民家庭服務中心推出Podcast節目製作課程，希望讓生活在新竹縣的新住民朋友參與。

課程主題包含認識Podcast概念及錄音環境、硬體認識及硬體操作、軟體介紹及軟體操作、節目企畫及主持能力、行銷分析、模擬實作、企畫概念及製作流程、訪談和對話技巧、成果展示、節目成果分享會及電台參訪等。

Podcast節目製作課程上課日期從5月6日開始，並在5月13日、5月16日、5月20日、6月10日及7月1日安排課程，其中5月16日安排前往台北中央廣播電台參訪，其餘上課日的早上9點到下午4點則在竹北市縣政十一街71號3樓的新竹縣新住民家庭服務中心上課。

新住民家庭服務中心提醒課程名額有限，錄取名單以主辦單位透過電話或E-mail通知為主，報名電話03-6570832，若新住民在生活上、夫妻相處、學習中文等有想進一步了解，也可打電話給聯繫中心，中心還提供志工訓練課程，歡迎新住民成為中心的志工，一起幫助其他需要關心的新住民。

延伸閱讀

基隆各國小新住民語文課程增5倍 新住民語文輔導團有成

新竹縣犬貓結育有補助 可至指定動物醫院手術申請

竹縣中小學聯合運動大會今登場 為4月全中運暖身

嘉義移民署邀新住民迎接春天 體驗多元文化魅力

相關新聞

百年茶廠傳承至第四代 新竹峨眉鄉茗茶味蕾之旅

天冷，用一盞茶暖胃，可以沉澱及撫慰心情，又透過味蕾旅行，用舌尖去探尋在地香味，記憶著每一城鄉的茶味。就來新竹感受純樸的客家小鎮，「富興茶業文化館」讓人越發思古之幽情，前身是超過百年歷史的曾家老宅，現專門生產東方美人茶。

竹苗彩繪景點退燒 3D天梯黯然拆除

彩繪地景一度被有些地方視為帶動觀光的萬靈丹，如今卻逐漸失去新鮮感。苗栗縣三義鄉3D天梯彩繪曾經引領風騷，去年底拆除黯然「...

新竹縣辦新住民Podcast培力課程 要讓新住民圓主持夢

新竹縣新住民服務中心為了讓生活在新竹縣的新住民朋友更積極參與台灣的生活，讓新住民體驗不一樣的課程，特別舉辦Podcast...

「粉紅超跑」急行軍回鑾 上午進苗栗縣境進度超前開放鑽轎底

白沙屯媽祖進香回鑾，「粉紅超跑」急行軍，今天上午8點半左右回到苗栗縣境，沿途大批信眾接駕，台1線長長人龍鑽轎底，不時響起...

景點退燒／彩繪吸引力 要有故事、趣味哏

彩繪景點退燒了嗎？看法見仁見智。苗栗縣三義鄉彩繪師曾淑敏認為，應增加彩繪故事性，才能吸引遊客走進故事，網紅「小愛」觀察彩...

燃藜第紅樓傳地主將拆 桃市府緊急公告暫定古蹟

桃園市中壢區正大街與五族二街附近「燃藜第紅樓」有百年歷史，近日傳出建地易主將於昨天拆除，桃市府文化局前天獲悉後，緊急公告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦