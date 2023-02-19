新竹縣辦新住民Podcast培力課程 要讓新住民圓主持夢

新竹縣新住民服務中心為了讓生活在新竹縣的新住民朋友更積極參與台灣的生活，讓新住民體驗不一樣的課程，特別舉辦Podcast節目製作課程，希望能圓部分新住民的主持夢，預計5月開課，歡迎新住民報名，更歡迎新住民一同成為志工，幫助需要關心的新住民。

新竹縣府社會處表示，為落實照顧新住民及其家庭的目標，新竹縣政府於2008年成立外籍配偶家庭服務中心，2018年更名為「新住民家庭服務中心」，從2011年起委託新竹市基督教女青年會辦理，為新住民及其家庭成立專業、專責單一窗口。

新竹縣新住民家庭服務中心以關懷輔導新住民在台生活適應、促進多元文化認識，並提供新住民家庭各項福利資訊服務，希望協助新住民發展健全及和諧的家庭關係，因此中心每年舉辦多項活動，如小孩教育、機車考照、家庭出遊、手工藝課等等，讓新住民家人一起參加好玩又有趣的活動，也能認識其他兄弟姊妹。

社會處指出，其中不少新住民兒時有當電台主持人的夢想，為讓新竹縣的新住民兄弟姊妹能夠重拾兒時回憶，新住民家庭服務中心推出Podcast節目製作課程，希望讓生活在新竹縣的新住民朋友參與。

課程主題包含認識Podcast概念及錄音環境、硬體認識及硬體操作、軟體介紹及軟體操作、節目企畫及主持能力、行銷分析、模擬實作、企畫概念及製作流程、訪談和對話技巧、成果展示、節目成果分享會及電台參訪等。

Podcast節目製作課程上課日期從5月6日開始，並在5月13日、5月16日、5月20日、6月10日及7月1日安排課程，其中5月16日安排前往台北中央廣播電台參訪，其餘上課日的早上9點到下午4點則在竹北市縣政十一街71號3樓的新竹縣新住民家庭服務中心上課。

新住民家庭服務中心提醒課程名額有限，錄取名單以主辦單位透過電話或E-mail通知為主，報名電話03-6570832，若新住民在生活上、夫妻相處、學習中文等有想進一步了解，也可打電話給聯繫中心，中心還提供志工訓練課程，歡迎新住民成為中心的志工，一起幫助其他需要關心的新住民。