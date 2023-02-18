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戀戀魯冰花節明天開跑 賞花交通資訊報你知

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園魯冰花季明天將展開10天活動，龍潭警分局預估將吸引大量遊客前往，將易壅塞路段研擬規畫交通疏導管制。圖／龍潭警分局提供
桃園魯冰花季明天將展開10天活動，龍潭警分局預估將吸引大量遊客前往，將易壅塞路段研擬規畫交通疏導管制。圖／龍潭警分局提供

桃園魯冰花季明天將展開10天活動，龍潭警分局預估將吸引大量遊客前往，加上2月25日至28日4天的連續假期，警方針對易壅塞路段研擬交通疏導管制，避免塞車。

龍潭有多處知名觀光景點，龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上戀戀魯冰花系列活動開跑，連假期間交通流量較大，通往鄰近新竹縣各風景區的台3線道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重要時段出現車多壅塞情形。

龍潭警方依據往年經驗，為避免民眾至龍潭各觀光景點遇道路交通壅塞，提醒民眾假日石門水庫往龍潭方向車流較大，易造成沿路車輛回堵延伸至大溪溪洲橋，另龍潭三水里山區的魯冰花觀賞區的大北坑街及周邊產業道路，路幅也為狹窄，將於各相關重要路口編派警力執行交通疏導工作。

龍潭三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，汽機車交通工具需遵行單向通行，沿路均不提供停車位，欲停車請將車輛停放至會場規畫停車場；另有提供接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭運動公園站或楊梅火車站後站即可接駁車前往會場。

龍潭三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，汽機車交通工具需遵行單向通行，沿路均不提供停車位。圖／龍潭警分局提供
龍潭三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，汽機車交通工具需遵行單向通行，沿路均不提供停車位。圖／龍潭警分局提供

石門水庫 觀光景點 桃園 六福村

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