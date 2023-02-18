戀戀魯冰花節明天開跑 賞花交通資訊報你知

桃園魯冰花季明天將展開10天活動，龍潭警分局預估將吸引大量遊客前往，加上2月25日至28日4天的連續假期，警方針對易壅塞路段研擬交通疏導管制，避免塞車。

龍潭有多處知名觀光景點，龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上戀戀魯冰花系列活動開跑，連假期間交通流量較大，通往鄰近新竹縣各風景區的台3線道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重要時段出現車多壅塞情形。

龍潭警方依據往年經驗，為避免民眾至龍潭各觀光景點遇道路交通壅塞，提醒民眾假日石門水庫往龍潭方向車流較大，易造成沿路車輛回堵延伸至大溪溪洲橋，另龍潭三水里山區的魯冰花觀賞區的大北坑街及周邊產業道路，路幅也為狹窄，將於各相關重要路口編派警力執行交通疏導工作。