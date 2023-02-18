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緊急列「暫定古蹟」…百年燃藜第紅樓傳今將拆遷 桃文化局前天才知道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
燃藜第紅樓建於1910年，曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現為閒置狀態。記者翁唯真／攝影
燃藜第紅樓建於1910年，曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現為閒置狀態。記者翁唯真／攝影

位在桃園中壢正大街與五族二街交界附近的百年燃藜第紅樓，因建地易主原定今日拆樓，桃市府文化局前天得知此事，因該建物列「桃園市有形文化資產古蹟歷史建築）指定登錄前第二期普查計畫」，具潛在文化資產價值，文化局緊急公告為暫定古蹟。

燃藜第紅樓建於1910年，依據相關資料，紅樓為劉氏古厝燃藜第附屬建物，為磚造二層樓，樣式仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南兩面皆設有仿多立克式陽台，以進口紅磚、台灣瓦為建材，曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現為閒置狀態。

文化局16日接獲警方告知今日將拆除，先請警方加強巡邏，並依文化資產保存法第20條啟動暫定古蹟程序，於現場張貼暫定古蹟公告，目前派保全現場守護，避免被破壞。

文化局表示，紅樓為私人所有，2019年列入「桃園市有形文化資產（古蹟歷史建築）指定登錄前第二期普查計畫」，因沒文資身分可被拆遷，列入暫定古蹟後，審議期間內視同古蹟，應由所有人管理維護，避免遭拆除破壞。

列入暫定古蹟後，文化局表示，若有毀損狀況，依文資法第103條定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金，而審議期間以6個月為限，今年8月16日止，得延續1次。

文化局說，預計今年3月會邀集文資委員前往現場會勘了解，最慢1年會審定會出爐。

百年燃藜第紅樓是否列古蹟，文化局表示，預計3月邀集文資委員現勘了解，最慢1年會審定會出爐。記者翁唯真／攝影
百年燃藜第紅樓是否列古蹟，文化局表示，預計3月邀集文資委員現勘了解，最慢1年會審定會出爐。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢正大街與五族二街交界附近的百年燃藜第紅樓，傳出今天要拆樓，文化局緊急公告為桃園暫定古蹟。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢正大街與五族二街交界附近的百年燃藜第紅樓，傳出今天要拆樓，文化局緊急公告為桃園暫定古蹟。記者翁唯真／攝影

古蹟 文化資產 文化局 桃園 文資法

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