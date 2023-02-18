挑戰桃園中壢選區立委？彭俊豪：可隨時上戰場
桃園民進黨議員彭俊豪去年在中壢區選戰中第1高票當選，過去2020年也曾僅以些微差距輸給現任國民黨籍立委魯明哲，彭俊豪今在中壢舉行感恩茶會，感謝選民去年支持讓他順利連任，對於是否挑戰中壢選區立委，他說，做好準備，可以隨時上戰場。
彭俊豪去年以中壢第1高票之姿順利當選，成功連任第3屆議員，可謂民進黨戰將，不過，距離立委選舉不到1年，地方盛傳彭俊豪將更上一層樓挑戰立委選舉。
2020年桃園第3選區中壢區立委選戰，彭俊豪僅落差魯明哲1萬多票，彭俊豪今舉行感恩茶會，現場湧入近千人，許多支持者紛紛想和他合照，但他對於是否參選立委仍不鬆口。
彭俊豪表示，感謝大家去年幫忙得以順利連任，藉機好好感謝，將會持續努力做好地方事務滿足期待，並監督市政讓地方發展更好，未來會更努力謙卑不斷付出，並投注更大熱情，也希望給更多鞭策。
彭俊豪說，對於大家關心的下一步，未來若有機會承擔更艱重責任，會努力做好準備，相信隨時可以上戰場。
魯明哲表示，當然會想爭取連任，不過現在還是現任立委，會持續把現在的工作做好，目前各黨也在看初選辦法，每黨都有都有自己的作業方式，不過這次選舉和上次不同，國民黨為執政黨，相信會有更多機會與市府及公所配合，更深耕帶動地方建設，希望明年選戰國民黨能勝出。
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