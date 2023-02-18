水情吃緊…台南3月起限縮非民生必需用水 游泳池、洗車業者叫苦

台南市因為水情逐漸吃緊，水情燈號3月1日起改為橙燈，台南市政府水利局表示，會配合中央規定每月1千度以上工業用水戶以節水10%為目標，游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，一般家戶用量較少不會受影響。

台南知名水野游泳池柯姓業者表示，如果政府開始限水，一旦乾旱像3年前那樣嚴重，將不提供淋浴設施服務，因為淋浴用水量無法控制，會主動告知客戶，不願配合的長期泳客，可延長使用期限，會配合節約用水，但限水一旦停供，每個月水電必須持續損失40萬，前年就被迫停半年損失慘重。

黃姓洗車業者則表示，他們使用自來水洗車當然會受到很大影響，會盡量配合，如果政府進一步限制用水，那他們也有備案就是使用地下水，也有距離再生水場比較近的同業表示會去載運再生水使用。