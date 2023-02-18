水情吃緊…台南3月起限縮非民生必需用水 游泳池、洗車業者叫苦
台南市因為水情逐漸吃緊，水情燈號3月1日起改為橙燈，台南市政府水利局表示，會配合中央規定每月1千度以上工業用水戶以節水10%為目標，游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，一般家戶用量較少不會受影響。
台南知名水野游泳池柯姓業者表示，如果政府開始限水，一旦乾旱像3年前那樣嚴重，將不提供淋浴設施服務，因為淋浴用水量無法控制，會主動告知客戶，不願配合的長期泳客，可延長使用期限，會配合節約用水，但限水一旦停供，每個月水電必須持續損失40萬，前年就被迫停半年損失慘重。
黃姓洗車業者則表示，他們使用自來水洗車當然會受到很大影響，會盡量配合，如果政府進一步限制用水，那他們也有備案就是使用地下水，也有距離再生水場比較近的同業表示會去載運再生水使用。
市政府表示，會優先針對每日用水量1千度以上節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。每月1千度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則減量供水10%循序漸進至減量20%，減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1,000度，仍維持夜間10時至隔日6時的減壓供水措施。
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