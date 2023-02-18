張善政邀4名人擔任客家文化基金會董事 金曲歌王入列

桃園市長張善政上任後，逐一對市政府以外的事業單位、基金會人事換血，由客家事務局捐助成立的桃園市客家文化基金會也將大幅改組，鎖定多位來自藝文界的優秀客家人才，背景非常多元，包括曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的謝宇威、「看見・齊柏林基金會」前營運長李儒林、沈春池文教基金會副秘書長范姜泰基、媒體人陳曉卿等人都將成為基金會董事。

桃園市客家文化基金會組織章程規定，董事長由市長張善政兼任，執行長由客家局長林昭賢兼任，而最新一屆的董監事名單也將於近日公布。市府人士表示，桃園是全台客家人最多的城市，有超過90萬的客家人住在桃園，因此張善政對如何讓客家文化基金會發揮更顯著的功能，以傳承深耕客家語言文化，進而繁榮客庄產業，一直有高度的使命感。歷經超過一個半月的徵詢，終於敲定董事名單。

即將出任客家文化基金會董事的金曲歌王謝宇威，除了多次入圍金曲獎歌手與專輯獎項，也在許多戲劇中擔綱演出，無論藝文界或一般大眾，對謝宇威都不陌生。謝宇威的父親是桃園新屋的知名畫家謝孝德，更是客家文化界的重量級人物。

另一位準董事李儒林在媒體界服務超過25年，曾擔任客家電視台台長，後來於2019年應已故金馬導演齊柏林的家人之邀，接下「看見・齊柏林基金會」營運長一職，協助在新北市淡水成立齊柏林空間，透過策展、演講與影片製作，積極推廣認識台灣生態與環保相關議題的活動。

另外還有在前總統馬英九時代，擔任過總統府發言人的范姜泰基，也是另一亮點。范姜泰基在2016年後淡出政壇，以演員身分轉戰戲劇界，近幾年在舞台劇、電視劇與電影的作品相當多，包括「我們與惡的距離」、「國際橋牌社2」與「茶金」等近幾年膾炙人口的台劇中，都能看到范姜泰基的精彩演出；近年更拿到台藝大表演藝術研究所學位，豐富扎實的藝術表演工作經驗，勢必也將對客家文化推廣有極大的助益。

至於副執行長則由長年關心客家議題的媒體人陳曉卿出任。陳曉卿也是客家人，在媒體界服務超過17年，曾在飛碟電台、華視、民視、公視任職，擔任記者期間對客家議題與推廣客語著墨許多，對客家文化延續與擴展有深入觀察，也採訪過各行各業傑出客家人，包括已故文學家鍾肇政、客家歌手謝宇威、劉劭希等人；擁有台大經濟研究所碩士學位的陳曉卿也曾在台灣經濟研究院擔任公關與助理研究員，學經歷完整；另外，陳曉卿也曾擔任過2014年連勝文競選台北市長時的發言人。

市府人士強調，從擔任公共工程體檢委員會總顧問李鴻源、桃捷董事長沈志藏、工策會執行長杜紫軍、原住民族發展基金會董事孫大川與客家文化基金會的人事布局，張善政對於打造一支高度專業的桃園團隊有非常強烈的企圖心，堅持找到對的人，才能在相應的位置上發揮最大的功效。