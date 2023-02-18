竹市大湳雅公園二期「這原因」喊卡 3月施作簡易綠美化

新竹市台大醫院湳雅院區預定地因仍在用地作業，前市長林智堅將閒置土地改造為大湳雅公園，但2020年宣布啟動的2期計畫不僅遲未動工，近日又傳出公園「降級」只會做簡易綠美化，遭民代質疑。市府今解釋是因台大醫院已加速進駐，花費2500萬元蓋「臨時公園」浪費公帑，才會決定喊卡。

台大分院新竹醫院新院區規畫的湳雅院區位於新竹市湳雅街、武陵路旁，林智堅任內考量閒置土地應先活化，先將3公頃用地改造為大湳雅公園，2020年又宣布將擴增2期公園綠地，並要打造共融式遊具、生態花園與活動廣場等設施，預計2022年開放。

時代力量議員林彥甫說，議員曾在2020年通過2500萬元的大湳雅公園工程預算，但他後續持續追蹤，發現市府規畫一改再改，去年4月陸續拆除既有建物後，市府又發稿稱會盡快進場施工、年底會開放市府共享，但實際上直到去年底，仍沒有進場施工。

「綠美化頻頻降規格，只剩大草皮和停車空間」，林彥甫說，未料近日接到市府公文，才知道市府已經與原本的統包工程廠商解約，改由春福建設公益回饋進行簡易綠美化，當初說好的步道、石椅都沒了，只剩施作外圍人行道、簡易停車場和大草坪。

林彥甫認為，市府應該說清楚議會已經通過預算，卻還要一再降低規格，期間已經花了600多萬元，才又跟廠商解約，接著又找來建商回饋。當務之急還是確保設計符合基本需求，盡速讓工程能順利進行，並打開工程圍籬，兼顧行人安全和停車需求。

竹市府今天澄清指出，議員稱600多萬元，實際上是指市府已完工的基地整地作業，共計700餘萬元，施工項目包括架設圍籬、地坪整理及清運等工項；至於市府原規畫預算2500萬元，則是希望在台大醫院進駐之前活化，後因醫院進駐期程加速而取消。

市府都市發展處說明，因為台大醫院湳雅苑區進駐時程加速，市府知悉「臨時公園」存在時間將縮短，若花費近2000萬元蓋「臨時公園」，不僅達不到原訂效果，更不符合財政紀律，因此取消原規畫。在興建醫院前的過度時期將以綠美化方式提供休憩。

市府都發展處指出，若堅持採用原編列預算執行工程，市府將額外花費1710萬蓋「臨時公園」。現有公辦都更廠商實施者春福建設，因都更公益回饋「免費」捐贈公園綠化，預計3月底進場施作，6月底完工，將完整提供5公頃大湳雅公園供市民使用。