搶救中壢「紅樓」桃市府飆速完成暫定古蹟作業

桃園市政府前天知道中壢著名歷史建築「燃藜第紅樓」建地易主，建商原訂今天拆樓，文化局在市府指示下，幾乎只花昨天1天就決定列為暫定古蹟，搶救珍貴的文化資產。

張善政市長今天中午參加宗教界土耳其救災捐款活動，受訪的時候說明搶救燃藜第紅樓的過程，強調主要是市政府覺得「紅樓」有保存的價值，現在這棟樓的產權剛剛轉移不久，市府得到消息紅樓很可能被拆掉，也擔心如果短時間內行政程序不夠有效率的話，這棟建築會被改裝甚至拆除，很多愛護文化資產的朋友不樂見，所以市府用最快的速度在1、2天之內就完成暫定古蹟的程序。

文化局表示依據史料記載，紅樓為劉氏古厝燃藜第的附屬建物，為磚造二層樓建築，建於明治43年（1910年）仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南兩面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚、台灣瓦，過去曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現為閒置狀態。