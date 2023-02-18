聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救中壢「紅樓」桃市府飆速完成暫定古蹟作業
桃園市政府前天知道中壢著名歷史建築「燃藜第紅樓」建地易主，建商原訂今天拆樓，文化局在市府指示下，幾乎只花昨天1天就決定列為暫定古蹟，搶救珍貴的文化資產。
張善政市長今天中午參加宗教界土耳其救災捐款活動，受訪的時候說明搶救燃藜第紅樓的過程，強調主要是市政府覺得「紅樓」有保存的價值，現在這棟樓的產權剛剛轉移不久，市府得到消息紅樓很可能被拆掉，也擔心如果短時間內行政程序不夠有效率的話，這棟建築會被改裝甚至拆除，很多愛護文化資產的朋友不樂見，所以市府用最快的速度在1、2天之內就完成暫定古蹟的程序。
文化局表示依據史料記載，紅樓為劉氏古厝燃藜第的附屬建物，為磚造二層樓建築，建於明治43年（1910年）仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南兩面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚、台灣瓦，過去曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現為閒置狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言