監院查八德國民運動中心 張善政：資料在手親自出席

監察院要桃園市政府到院報告八德區北景雲基地相關工程案，包括八德區國民運動中心天花板坍塌。桃園市長張善政今天上午受訪表示要充分配合，他會親自出席說明。

張善政今天中午出席宗教界捐款援助土耳其大地震救災，媒體問對監察院要求市府說明北景雲工程案的回應。張善政強調絕對要充分配合，監察院的公文寫的是要他本人或派代表說明，時間是3月24日早上，目前他打算自己去說明。張善政指出，市政是延續的，不分什麼鄭文燦任內或是他任內，他會準備充分的資料到監察院說明。

張善政強調，所有的公共工程使用者是我們桃園市民，他關切的是市民來使用的時候，是不是有足夠的安全性？所以從這個點出發看，他和團隊不會在意工程是什麼時候（鄭文燦任內）出現問題，現在他是市長負責市政工作，可以把相關的資料整理清楚，去監察院做一個說明，出發點就是這樣子。

媒體問會不會覺得很冤枉，市議員凌濤認為監察院要調查前市長鄭文燦和相關的前局長。張善政表示不會覺得冤枉，因為市政是延續的，鄭文燦已經不是市長，如果要調閱很多資料的話，鄭文燦當然有所不便，資料都由新的市政團隊的保管，即便不是在他任內發生，可是調閱資料他絕對可以百分之百做到，張善政認為從這觀點出發，他會很樂意到監察院說明。