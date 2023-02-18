爺奶有福了！高虹安宣布擴大補助長者裝全口活動假牙

新竹市政府原有長者全口活動假牙補助措施，每人每年補助6萬元，但條件須為2019年元旦前就要設籍。市長高虹安今天透過活動宣布擴大補助，將設籍資格放寬至2023年元旦前即可，讓更多長者受惠，希望長輩呷好逗相報，裝設假牙提升自信與活力。

竹市衛生局今天在南門綜合醫院舉辦「從齒幸福！竹市爺奶有口福 擴大補助全口活動假牙」記者會，高虹安在牙醫師公會理事長藍鴻文、南門綜合醫院院長劉建雄與衛生局長陳厚全等人見證下，向多名阿公、阿嬤宣布擴大活動假牙補助，吃東西更方便。

高虹安說，新竹市長輩人口占13.5%，據統計缺牙和牙科方面疾病，「吃東西不方便」就會造成進食困難，營養攝取就會不良，而且缺牙不美觀也會讓長輩不太願意出門。假牙補助計畫預算持續獲得議會支持，經衛生局盤點，決定今年放寬補助資格。

高虹安今天也宣布只要申請裝設全口活動假牙補助的長者，向衛生局登記，還能領取到「旺福包」，裡面有假牙清潔錠、假牙盒和餐具等物品，讓裝假牙長輩能更方便。

竹市衛生局長陳厚全說，竹市長輩約5萬人，補助裝假牙1年經費500多萬元，從過去補助情形來看，1年補助300多名長輩，還有提升空間也需要多多宣導；強調市府編列經費充足，請符合補助資格的長輩若有裝設假牙需求，可提出申請都能提供補助。

南門綜合醫院牙科醫師王淑園說，醫院方面在協助長輩裝設假牙時，會吸收一點成本，讓長輩在接受市府補助之下，不用再多花錢就能裝好假牙。裝假牙後半年也會追蹤、保固牙齒，「修正假牙到長輩滿意為止」，重點是長輩好吃東西，生活更舒適。