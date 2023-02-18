中小學優秀運動團隊經費困擾 苗栗縣推企業認養計畫

苗栗縣政府推動縣內體育及運動發展，但不少學校培育運動人才及團隊，往往面臨經費不足的困擾，有的學校為籌募參賽經費，還曾上街義賣，縣府教育處為此提出企業認養計畫，鼓勵民間業者協助認養縣內的優秀運動團隊，依各校需求計畫募集2351萬元經費，目前剛推出方案就已有數家企業率先響應。

苗栗縣政府教育處表示，縣內不少學校在各項運動都有不錯的表現或在全國賽有 優異成績，但許多學校也都有經費需求的困擾，包括外出參賽的住宿費、車資、營養品、器材設備、耗材費、移地訓練費用及教練鐘點費等多項需求。

教育處指出，縣內的中小學優秀運動團隊，包括籃球、柔道角力、武術、跆拳道、民俗體育、木球、桌球、田徑、直排輪、排球、壘球、足球、手球、射箭、羽球、棒球等，都有一所或數所學校列為重點發展，各校在全中運及相關賽事也常有佳績展現。

列入優秀運動團隊的學校共38校，其中籃球項目，中油公司過去曾贊助大倫、明仁國中及大同國小各30萬元，也贊助苑裡國小排球隊、苗栗國中棒球隊各30萬元；台電也贊助過卓蘭國小排球29萬元經費、通霄國小球壘球隊27萬元，民間企業方面，啟碁科技曾贊助象鼻國小射箭隊10萬元、上德建設贊助竹南國中羽球隊12萬元。