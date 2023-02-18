快訊

小心！美國星巴克這款瓶裝咖啡恐含玻璃 緊急召回2萬5000箱

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學優秀運動團隊經費困擾 苗栗縣推企業認養計畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動縣內體育及運動發展，但不少學校培育運動人才及團隊，往往面臨經費不足的困擾，有的學校為籌募參賽經費，還曾上街義賣，縣府教育處為此提出企業認養計畫，鼓勵民間業者協助認養縣內的優秀運動團隊，依各校需求計畫募集2351萬元經費，目前剛推出方案就已有數家企業率先響應。

苗栗縣政府教育處表示，縣內不少學校在各項運動都有不錯的表現或在全國賽有 優異成績，但許多學校也都有經費需求的困擾，包括外出參賽的住宿費、車資、營養品、器材設備、耗材費、移地訓練費用及教練鐘點費等多項需求。

教育處指出，縣內的中小學優秀運動團隊，包括籃球、柔道角力、武術、跆拳道、民俗體育、木球、桌球、田徑、直排輪、排球、壘球、足球、手球、射箭、羽球、棒球等，都有一所或數所學校列為重點發展，各校在全中運及相關賽事也常有佳績展現。

列入優秀運動團隊的學校共38校，其中籃球項目，中油公司過去曾贊助大倫、明仁國中及大同國小各30萬元，也贊助苑裡國小排球隊、苗栗國中棒球隊各30萬元；台電也贊助過卓蘭國小排球29萬元經費、通霄國小球壘球隊27萬元，民間企業方面，啟碁科技曾贊助象鼻國小射箭隊10萬元、上德建設贊助竹南國中羽球隊12萬元。

教育處體健科表示，縣府最近推出的企業認養優秀運動團隊計畫，希望廣邀企業參與，目前已有信邦科技、一品饌、恆誼化工、弘興大工程等企業率先贊助，縣府將透過工策會、教育處廣為向企業宣導爭取，並設置匯款專戶供企業支持縣內運動發展，認養企業可指定贊助的學校或區域，且依運動產業發展條例規定，企業捐助經費還可扣抵稅金。

苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫，縣長鍾東錦最近並訪視福興武術學校。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫，縣長鍾東錦最近並訪視福興武術學校。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫，縣長鍾東錦（右二）最近並訪視福興武術學校。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推出優秀運動團隊企業認養計畫，縣長鍾東錦（右二）最近並訪視福興武術學校。圖／苗栗縣政府提供

運動 團隊 認養

延伸閱讀

《霍格華茲的傳承》團隊證實目前沒有DLC計畫 玩家敲碗更多校園養成玩法

基隆公立國中小2萬學生教科書全免費 市府編2560萬補助

影／苗栗三義山區木材倉庫昨晚火警 持續至今上午仍悶燒

LINE以SmartText 2.0進軍自動生成互動內容的人工智慧技術發展

相關新聞

監院查八德運動中心天花板塌約詢張善政 藍諷：鄭文燦責任呢？

屬於「北景雲計畫」的桃園八德國民運動中心，羽球場天花板去年因台東規模6.8地震塌陷，引發關注。傳出監察院近期發函要求桃園...

搶救中壢「紅樓」桃市府飆速完成暫定古蹟作業

桃園市政府前天知道中壢著名歷史建築「燃藜第紅樓」建地易主，建商原訂今天拆樓，文化局在市府指示下，幾乎只花昨天1天就決定列...

監院查八德國民運動中心 張善政：資料在手親自出席

監察院要桃園市政府到院報告八德區北景雲基地相關工程案，包括八德區國民運動中心天花板坍塌。桃園市長張善政今天上午受訪表示要...

爺奶有福了！高虹安宣布擴大補助長者裝全口活動假牙

新竹市政府原有長者全口活動假牙補助措施，每人每年補助6萬元，但條件須為2019年元旦前就要設籍。市長高虹安今天透過活動宣...

中小學優秀運動團隊經費困擾 苗栗縣推企業認養計畫

苗栗縣政府推動縣內體育及運動發展，但不少學校培育運動人才及團隊，往往面臨經費不足的困擾，有的學校為籌募參賽經費，還曾上街...

台東釋迦銷售低迷 縣府團隊全台賣釋迦助農民

台東近期鳳梨釋迦國內市場銷售情況低迷，縣長饒慶鈴將帶領縣府團隊及農政單位，連續拜訪台北市、桃園市等縣市，為鳳梨釋迦農民拓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦