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台東釋迦銷售低迷 縣府團隊全台賣釋迦助農民

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東近期鳳梨釋迦國內市場銷售情況低迷，縣長饒慶鈴將帶領縣府團隊及農政單位，連續拜訪台北市、桃園市等縣市，為鳳梨釋迦農民拓展銷售通路，衝高買氣，幫助農民度難關。圖／台東縣政府提供
台東近期鳳梨釋迦國內市場銷售情況低迷，縣長饒慶鈴將帶領縣府團隊及農政單位，連續拜訪台北市、桃園市等縣市，為鳳梨釋迦農民拓展銷售通路，衝高買氣，幫助農民度難關。圖／台東縣政府提供

台東近期鳳梨釋迦國內市場銷售情況低迷，縣長饒慶鈴將帶領縣府團隊及農政單位，連續拜訪台北市、桃園市等縣市，為鳳梨釋迦農民拓展銷售通路，衝高買氣，幫助農民度難關。

饒慶鈴說，縣府積極開拓鳳梨釋迦銷售管道，全台走透透賣釋迦，不僅聯繫民間企業多方管道擴大內銷，另已和新北、金門及台中等縣市首長聯手推銷，近日再攜手台北及桃園銷售。

近2年鳳梨釋迦受到外銷大陸阻礙及疫情影響，縣府及地區農會將每年出產近2萬公噸的鳳梨釋迦大力行銷國內外市場通路，但價格卻一路下跌，迄今已跌到每台斤只剩12元，農民處境焦慮。

縣府農業處表示，繼去年12月拜訪新加坡NTUC連銷超市行銷鳳梨釋迦通路後，今年2月13日首次以海運將5000斤鳳梨釋迦運達汶萊銷售，另全聯福利中心也已加碼在全台門市促銷挺農民。

饒慶鈴強調，今天將與台北市長蔣萬安在捷運台北車站舉辦「心想釋成 好釋逗陣來」記者會、20日再與桃園市長張善政共同舉辦「鳳梨釋迦暨台東農特產入菜記者會」努力銷售。

鳳梨釋迦 農民

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