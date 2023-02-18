汰換管線工程 桃園龍潭部分地區20日將停水

台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭區梅龍路汰換管線工程」，預計於2月20至23日每日上午9時至下午4時，視工程進度逐巷汰換部分停水，預計停水戶約300戶，請民眾預先儲水備用。

本次停水時間為2月20日至23日每日上午9時至下午4時，停水區域為龍潭區梅龍路285巷至700巷、德湖街、梅龍路200號至686號單雙號側。

桃園市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局說，恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。