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桃園青創基地招募團隊進駐 3月3日前符合資格可提申請

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府青年事務局創指揮部召開青創基地聯合招募啟動記者會，即日起至3月3日開放進駐申請記者翁唯真／攝影
桃市府青年事務局創指揮部召開青創基地聯合招募啟動記者會，即日起至3月3日開放進駐申請記者翁唯真／攝影

桃市府青年事務局創指揮部召開青創基地聯合招募啟動記者會，青創基地提供舒適辦公空間及整合性創業服務，陪伴創業青年實現夢想。即日起至3月3日開放進駐申請，歡迎具創新應用產品或服務開發能力及創新經營構想之個人、團隊、公司行號或企業加入桃園創業大家庭。

青年局打造3座資源友善創業基地，依不同產業主題聯合招募，其中位於青年局3樓的「青創指揮部」招募不限產業主題的青創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請。

鄰近桃園車站的「安東青創基地」則招募以元宇宙【元宇宙】此詞最早出現在1990年代一本科幻小說《雪崩》（Snow Crash）中，書中描述元宇宙是互聯網的虛擬現實後繼者，人們大量時間活在虛擬環境內。每個人可在這個與真實世界平行的虛擬空間中擁有自己的分身。 元宇宙是兩個存在多年概念的融合，虛擬現實和數字第二人生。虛擬生活將和現實生活發揮同樣重要的作用，在元宇宙世界，我們會花很多時間在虛擬空間與朋友和同事互動。因此也會在那裡消費，為數位化身購買服裝和物品。運用為主青創團隊，例AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。/VR【VR】虛擬實境（Virtual Reality），一般簡稱VR，即使用電腦技術模擬出一個立體、有如實境的三維擬真空間，使用者穿戴特殊顯示裝置進入後會感覺身歷其境；當使用者移動位置時，電腦會立即跟著進行運算，隨著移動同步傳回精確的三維世界影像。隨著處理器、圖像和資料通訊技術愈來愈進步，VR的應用已愈來愈廣泛。/MR【MR】混合實境（Mixed Reality，MR）是把現實世界與虛擬世界融合在一起，建立出一個新的環境及符合視覺上所認知的虛擬影像，在MR之中的現實世界物件能與數位世界中的物件共同存在並即時互動，可以說是真實環境、擴增實境、擴增虛擬與虛擬真實環境的混合。、多媒體遊戲及數位影音內容應用等產業主題。「新明青創基地」則是位於中壢新明市場大樓內，主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。領域的青創團隊。

青年局說，本次3青創基地共釋出9組獨立辦公室及38組共同工作空間，在不同基地內也分別設有各設施供團隊跨基地使用。在軟體服務方面，提供進駐團隊客製化輔導，包含顧問諮詢、業師輔導、產官學研媒合、產品行銷曝光等服務，也協助團隊建構完善商業模式並取得創業資金，更提供可辦理公司登記的創新服務。

桃園市副市長蘇副蘇俊賓今也與現場進駐青創團隊互動交流，包含以教育科技為核心的「宇宙製造」、研發溫和零敏肌膚產品的「姿嘉麗」、運用本液態共振技術改善水質的「水力凈」以及研發咖啡豆及咖啡器材的「鑪集國際」等。

青年局長侯佳齡表示，青創團隊通過招募審查後得進駐基地6個月，於期滿前參與續約考核通過者，得再進駐6個月；每次招募續約申請以1次為限，至多得於基地進駐3年。招募資訊請上青年局官網查詢。

桃園市副市長蘇副蘇俊賓（右2）今也與現場進駐青創團隊互動交流。記者翁唯真／攝影
桃園市副市長蘇副蘇俊賓（右2）今也與現場進駐青創團隊互動交流。記者翁唯真／攝影

青創 團隊 青年

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