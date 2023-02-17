竹北市老人安養中心設備待改善 鄭朝方允諾爭補助協助
新竹縣竹北市老人安養中心採公辦民營，經營現況面臨設備老舊、電路設施待汰換等公共安全議題，承接經營單位仁慈醫院向市公所求助經費。市長鄭朝方昨天實地走訪，允諾全力協助爭取補助，也把握機會和安養長輩互動，噓寒問暖表達慰問之意。
竹北市老人安養中心自2002年起委由天主教新竹教區經營管理至去年6月27日，受限人力、資源不足等問題未再續約；2022年6月28日起改由仁慈醫院承接。
仁慈醫院院長張達人說，竹北市老人安養中心共有33名住民，養護住民24名已滿床、安養住民11名，由於養護床需求大，平均候床時間需等候2至3個月，擬計畫將部分安養床轉養護床，提供長者迫切需求。
此外，竹北市老人安養中心攸關公共安全部分包含自動撒水設備、電路設施汰換、119火災通報裝置等需要協助改善，照護人員缺額問題也是機構長期面臨問題之一，承接的仁慈醫院懇託市公所提供相關協助，穩定照護品質。
鄭朝方昨天走訪竹北市老人安養中心了解機構住民生活環境，也邀請相關專業領域市政顧問同行，允諾將盤點公部門各項對應計畫，並集結縣府之力，全力協助申請符合條件之中央補助計畫，爭取經費挹注全面提升老人安養中心養護設備，並提升公共安全，讓長者能安心接受照養。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言