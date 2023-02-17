竹北市老人安養中心設備待改善 鄭朝方允諾爭補助協助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市老人安養中心採公辦民營，經營現況面臨設備老舊、電路設施待汰換等公共安全議題，承接經營單位仁慈醫院向市公所求助經費。市長鄭朝方昨天實地走訪，允諾全力協助爭取補助，也把握機會和安養長輩互動，噓寒問暖表達慰問之意。

竹北市老人安養中心自2002年起委由天主教新竹教區經營管理至去年6月27日，受限人力、資源不足等問題未再續約；2022年6月28日起改由仁慈醫院承接。

仁慈醫院院長張達人說，竹北市老人安養中心共有33名住民，養護住民24名已滿床、安養住民11名，由於養護床需求大，平均候床時間需等候2至3個月，擬計畫將部分安養床轉養護床，提供長者迫切需求。

此外，竹北市老人安養中心攸關公共安全部分包含自動撒水設備、電路設施汰換、119火災通報裝置等需要協助改善，照護人員缺額問題也是機構長期面臨問題之一，承接的仁慈醫院懇託市公所提供相關協助，穩定照護品質。

鄭朝方昨天走訪竹北市老人安養中心了解機構住民生活環境，也邀請相關專業領域市政顧問同行，允諾將盤點公部門各項對應計畫，並集結縣府之力，全力協助申請符合條件之中央補助計畫，爭取經費挹注全面提升老人安養中心養護設備，並提升公共安全，讓長者能安心接受照養。

新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方昨天走訪公辦民營的竹北市老人安養中心採公辦民營，了解經營與設備現況，並和機構長輩互動。圖／竹北市公所提供

北市 新竹 鄭朝方

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