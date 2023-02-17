高虹安主持治安會報 肯定竹市警表現

新竹市政府今舉行112年第1次治安會報，市長高虹安主持，會中頒獎表揚優良事蹟的10位員警及33名金融機構行員成功攔阻民眾遭詐騙，並肯定警方維護治安的辛勞與成效。

高虹安說，竹市治安在全體警方努力下，獲得市民高度肯定，治安滿意度及各項治安工作成效評比均有亮眼表現，同時，也感謝各金融機構與警方保持密切聯繫機制，在長期宣導合作下，第一線行員都非常警覺，主動對民眾關懷提問，如果發現情況有異，便立刻通報轄區員警，第一時間共同攔阻詐騙案件，讓民眾免於受害，共同守護民眾生命財產。

高虹安指出，透過每一次治安會報，了解跨局處各治安工作，互相了解業務執行狀況，亦助於整合、推動本市治安，期盼未來治安團隊持續發揮能量，為市民提供安全的生活環境。