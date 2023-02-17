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大南國小添置窯烤爐 今推「莓好食光好食在」食農課程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，小朋友動手製作窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，小朋友動手製作窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉大南國小推動食農教育並獲教育部推動偏鄉學校改善中央廚房經費補助，最近在校內廚房設置了一座小型窯烤爐，上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩，並結合在地農產品手作草莓奶酷、草莓牛奶等創意料理，引導學童喜愛、認同在地特色食材，扎根食農教育。

縣府教育處指出，大南國小長期推動食農教育，開闢校田讓學生就近親近自然、熟識當季在地食材，並藉由農作物的種植，觀察生長過程，今年獲補助完成手作雙用窯烤爐，搭配大湖草莓、校田作物地瓜等食材，規畫「莓好食光好食在」食農教育課程，師共同參與農作物加工烹飪的實作。

陳美琦上午由教育處長葉芯慧、體健科長鄭芳渝等人陪同至大南國小參與 創意料理動手作課程，在外聘食農老師彭雅榕指導下，和孩子們一起動手揉麵糰、擀餅皮，做好披薩後送烤爐窯烤，同時搭配草莓奶酷、草莓牛奶等創意料理，大人、小朋友都吃得很開心。

大南的食農教室還規畫設置書櫥，裡面有豐富的圖書可隨手取書閱讀，可讓人沉浸在料理香氣和書香之中，讓師生歡樂體驗農作物加工烹飪，進而扎根食農教育。

大南國小的小記者還訪問陳美琦參與食農課程的感想，陳美琦說她曾到全縣18鄉鎮市品嘗美食，今天和小朋友一起動手窯烤披薩，是完全不同的體驗，感覺很棒。

苗栗縣大湖鄉大南國小推動食農教育並獲教育部推動偏鄉學校改善中央廚房經費補助，最近在校內設置了一座小型窯烤爐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉大南國小推動食農教育並獲教育部推動偏鄉學校改善中央廚房經費補助，最近在校內設置了一座小型窯烤爐。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦（後排右二）也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供
大南國小上午安排「莓好食光好食在」食農教育課程，縣長鍾東錦的妻子陳美琦（後排右二）也受邀來體驗，與小朋友一起動手窯烤披薩。圖／苗栗縣政府提供

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