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搶救後龍合歡石滬 立委陳超明邀文化部官員會勘

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
受海潮影響，後龍合歡石滬自去年底開始出現崩塌，至今已塌陷超過100公尺，後龍鎮公所提列150萬元的緊急搶修計畫，爭取上級補助修復經費。圖／陳超明辦公室提供
受海潮影響，後龍合歡石滬自去年底開始出現崩塌，至今已塌陷超過100公尺，後龍鎮公所提列150萬元的緊急搶修計畫，爭取上級補助修復經費。圖／陳超明辦公室提供

去年年底強勁東北季風大浪海潮影響，造成苗栗縣後龍合歡石滬的滬體出現崩塌，長度超過100公尺，後龍鎮公所緊急啟動搶修後龍石滬計畫，計畫經費為150萬元；立委陳超明今天下午邀請文化部官員前往現勘，文化資產局副局長粘振裕當場允諾補助該筆修復款項。

後龍石滬群最早能追溯至西元1717年諸羅縣志所載錄的「後壟港」石滬詩文，並於民國104年登錄為苗栗縣文化景觀，後龍鎮公所每年也都會舉辦相關推廣活動，傳承石滬象徵的歷史及生態意義，也讓更多人深入了解苗栗珍貴的文化資產。

後龍鎮公所指出，合歡石滬自去年12月中下旬就開始出現崩塌，至今年2月初已崩塌達93公尺，現今已塌陷超過100公尺，已提列150萬元的緊急搶修計畫，爭取上級經費補助，盼能加速修復。

陳超明表示，初步估計修復需46個工作天，但受潮汐影響時間可能延長，為避免坍塌擴大，請文資局能儘速核定補助款項，早日啟動修復合歡石滬。

出席會勘的文化部文化資產局副局長粘振裕則表示，後龍合歡石滬所用石材、工法不同於其他地區石滬，因此有其獨特性存在，文資局支持鎮公所提出的緊急搶修計畫，會在近日安排審查及儘速核定。他也強調，短期能透過緊急搶修計畫進行修復，建議也能針對石滬維護、人才傳承提出中長程計畫，讓石滬景觀、文化得以持續傳承。

立委陳超明今天下午邀請文化部官員前往後龍合歡石滬會勘，文化資產局副局長粘振裕（左前三）當場允諾補助150萬元緊急修復款項。圖／陳超明辦公室提供
立委陳超明今天下午邀請文化部官員前往後龍合歡石滬會勘，文化資產局副局長粘振裕（左前三）當場允諾補助150萬元緊急修復款項。圖／陳超明辦公室提供

文化資產 崩塌

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