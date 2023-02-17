搶救後龍合歡石滬 立委陳超明邀文化部官員會勘

去年年底強勁東北季風大浪海潮影響，造成苗栗縣後龍合歡石滬的滬體出現崩塌，長度超過100公尺，後龍鎮公所緊急啟動搶修後龍石滬計畫，計畫經費為150萬元；立委陳超明今天下午邀請文化部官員前往現勘，文化資產局副局長粘振裕當場允諾補助該筆修復款項。

後龍石滬群最早能追溯至西元1717年諸羅縣志所載錄的「後壟港」石滬詩文，並於民國104年登錄為苗栗縣文化景觀，後龍鎮公所每年也都會舉辦相關推廣活動，傳承石滬象徵的歷史及生態意義，也讓更多人深入了解苗栗珍貴的文化資產。

後龍鎮公所指出，合歡石滬自去年12月中下旬就開始出現崩塌，至今年2月初已崩塌達93公尺，現今已塌陷超過100公尺，已提列150萬元的緊急搶修計畫，爭取上級經費補助，盼能加速修復。

陳超明表示，初步估計修復需46個工作天，但受潮汐影響時間可能延長，為避免坍塌擴大，請文資局能儘速核定補助款項，早日啟動修復合歡石滬。