解決入學問題 時力與竹市府達成閒置用地變更校地共識

新竹市因竹科園區關係，人口持續增加，但公共設施卻跟不上，連孩子就學都成了問題。為解決學區爆炸問題，時代力量立委邱顯智與新竹市議員蔡惠婷昨邀新竹市政府、建功高中校長、財政部國有財產署、國防部軍備局等相關單位，齊聚建功高中旁2.4公頃閒置用地會勘，達成後續啟動變更為建功校地的共識。市府都發處說，願意盡快執行都市計畫變更，以便土地撥用程序及早開始。

蔡惠婷表示，建功高中學所附設的國中部這幾年來持續增班，學生人數含高中部已達2300餘人。加上即將新建一棟校舍，學生人數會再往上增加，整體校園相當壅擠，確實有擴大校園的需求，保障每位學生的活動空間。

該用地所屬機關分別為新竹市政府、國防部軍備局與財政部國有財產署。市府城銷處指出，該用地原先預計開發為公園，但目前並無建設經費，因此閒置；國防部軍備局與國有財產署也稱無使用需求，可無償將土地撥用予建功高中使用。

邱顯智說明，建功高中旁閒置用地的所屬機關皆無開闢計畫或用地需求，各單位應盡力來協助學校解決問題。經他向市府了解，該用地雖預計開發為公園，但目前並無建設經費，所以才閒置；而軍備局與國財署皆無使用需求，願意將土地無償撥用給建功高中使用。

邱顯智認為，既然各單位都有共識，希望加速進行都市計畫變更以及土地撥用程序，早日讓建功高中取得校地，完成擴校計畫，感謝各機關協助，讓建功高中有望擴充2.4公頃校地，改善長期以來校地不足、發展受限的困境。