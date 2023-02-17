監院查八德運動中心天花板塌約詢張善政 藍諷：鄭文燦責任呢？

屬於「北景雲計畫」的桃園八德國民運動中心，羽球場天花板去年因台東規模6.8地震塌陷，引發關注。傳出監察院近期發函要求桃園市政府說明，約詢的對象卻是現任的張善政團隊。對此，國民黨桃園市議員詹江村諷刺「厲害了監察院」，桃園市議員凌濤也要求現任行政院副院長鄭文燦應主動向監察院說明。

北景雲計畫內容包含八德國民運動中心、大湳社福館、大湳消防分隊等3大建築，容納國民運動中心、市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館、地下停車場、大湳消防分隊等7大設施。

去年9月18日，台東發生規模6.8地震，當時桃園最大震度僅3級，卻造成剛整修完工的八德運動中心天花板應聲崩落，現場運動民眾嚇得拔腿狂奔，場面驚險。

桃園市政府昨收到監察院來函，請市長張善政（或指派人員）率相關主管及承辦人員針對「北景雲」計畫執行缺失，到院接受詢問。

對此，資深媒體人黃揚明諷刺，「監察院真是溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊，前市府完成的責任呢？」桃園市議員詹江村也諷刺「厲害了監察院」。

國民黨桃園市議員凌濤表示，北景雲計畫從招標、得標、決標、驗收、監造都是鄭市府一手主導，時任市長鄭文燦才必須負起全責，盡速向監察院主動說明。

凌濤也透露，北景雲計畫的評審委員共11位，其中7位是桃市府代表，包括時任市府副秘書長盧維屏、前勞動局長吳宏國。因此他呼籲檢調應立即發函調查盧維屏，另盧維屏和吳宏國身為現任參事也應立即主動申請調離現職，接受調查，還給桃園市民一個真相。