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潘政琮奧運獎勵金回饋家鄉 苗縣消防喜獲黃金戰衣

中央社／ 苗栗縣17日電

東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮，運用苗栗縣政府頒發的百萬獎勵金購買消防防護裝備回饋家鄉；苗栗縣消防局今天表示，16套「黃金戰衣」已順利交貨，「未來我們又更強大了」。

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高球好手潘政琮在2021年舉辦的「2020東京奧運」男子高爾夫球賽一舉奪銅，為台灣摘下首面奧運高球獎牌，被封為「苗栗之光」「台灣之光」，並獲苗栗縣政府提供新台幣100萬元獎勵金。

潘政琮毅然將這百萬獎勵金全數投入公益，並自掏腰包加碼5萬元，總計105萬元用來購買消防衣等防護裝備，捐贈給苗栗縣消防局。

苗栗縣消防局今天透過臉書粉專表示，潘政琮購買國外進口的消防衣（黃金戰衣）都須從德國、奧地利、及美國進口，品項包含16套消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另有廠商回饋32只消防頭套。

苗栗縣消防局指出，潘政琮捐贈高等級消防衣，提供更好防護力，讓消防員能夠有效安全地從事救災工作、拯救民眾，因為材質PBI纖維原色呈土黃色，所以被稱為「黃金戰衣」。

消防局表示，受烏俄戰爭影響，16套消防衣褲到昨天才完成交貨，但「好的裝備等待是值得的，感謝潘政琮的捐贈，未來我們又更強大了」；潘政琮也在他的臉書粉專上留言「完善的裝備是救災英雄們應得的」，許多網友紛紛按讚表達感謝。

苗栗縣 東京奧運

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