落實動保政見！高虹安與動保團體訪視新竹市立動物園

為提升動物福祉、打造動物友善環境，新竹市長高虹安今與動保團體多方代表訪視新竹市立動物園與台灣昆蟲館新竹分館，由園方介紹動物知識，了解各種動物不同習性及食性，並舉辦座談會與動保團體溝通討論，聽取多方建議共謀發展，積極落實各項動保政見，致力將新竹市打造成動物友善城市。

高虹安今訪視動物園各區域，包括無障礙環境、高草區、86年歷史的大象門、濱水區、猴島、昆蟲館、食物森林、猛獸區、可愛動物區。她說，市府將持續推動政策，給予動物最佳的身心照護，未來將與動保團體充分溝通，相互探討動物園區的友善政策，攜手民間提升動物福祉。

高虹安說，她曾獲立法院動法盟評鑑動保優秀立委，十分重視動物保護相關議題。上任後已完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，讓動物救援通報處理更即時有效，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，且嚴格執法查緝非法動物繁殖場。

另外，高虹安指出，目前正規畫「動物友善認證標章」制度，將設立大型公園寵物活動專區，以及動物救援專線與及時處理小組，積極落實動物保護政見，未來也將持續積極推動各項動保政策，將竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市。

台灣動物保護監督行政聯盟何宗勳秘書長說，感謝高虹安舉辦雙向溝通座談會，讓未來公部門與民間團體的合作能更加順暢；台灣防止虐待動物協會姜怡如執行長提出建議，包括新增動物躲避場域與加裝保溫措施；新竹市保護動物協會張瑋凌專員則提議，可在園區故事屋辦理國小學童野生動物教育講座，將動保教育向下扎根。