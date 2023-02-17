竹縣明加開13鄉鎮市疫苗接種專案 這2類人接種可拿禮券

新竹縣政府衛生局今天指出，明天早上8點至下午4點將在13鄉鎮市衛生所開設COVID-19新冠疫苗接種專案，提供6歲以上接種Moderna 次世代BA.4/5雙價疫苗等。若為75歲以上首度接種或50歲以上符合接種追加劑資格，可領取限量的500元禮券。

縣府指出，為鼓勵長輩盡速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險。13日起至3月13日設籍竹縣75歲（37年次）以上接種COVID-19疫苗「第1劑」及50歲（62年次）以上接種「第2次追加劑」，前往縣內鄉鎮市衛生所完成接種，即可獲得500元商品禮券。

縣府也趁明天是周末假日，協調13鄉鎮市衛生所開設COVID-19新冠疫苗接種專案，除提供6歲以上Moderna 次世代BA.4/5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打及電話預約服務，民眾可上疫苗地圖網頁查詢或致電衛生所確認。

縣府衛生局也規畫於2月25日上午8點半至11點半，由大安醫院醫護團隊在竹北市十興里民活動中心開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗800位名額，已開放線上預約，請符合接種資格的鄉親們踴躍預約報名。

縣府衛生局提醒，竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天），歡迎符合接種資格的民眾盡快施打。

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