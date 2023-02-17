台灣美光裁員、泰豐輪胎觀音廠大量解僱 桃市府助轉業

台灣美光公司縮減人力，泰豐輪胎也宣布觀音廠將停產，桃園市政府就業服務處服處處長劉玉儀今天中午表示，已經啟動就業轉銜機制，協助員工順利轉職。

就業服務處指出，台灣美光公司用員工自主優離方式，預計縮減150名人力；泰豐輪胎2月10日發布重大訊息，宣布旗下觀音廠將停產，並於2月15日向市府提報大量解僱計畫書，預計於3、4月分批解僱員工超過200人，就服處因應員工求職轉業需求，啟動就業服務，協助離職及被資遣員工保障其權益並順利轉職。

就服處針對台灣美光公司優離員工，提供單一服務窗口及洽詢專線服務（03）3333130，保障員工之求職轉職權益，另訂3月10日辦理台灣美光優離員工徵才活動服務，計有32家廠商，1500個職缺供選擇。

對泰豐輪胎預計資遣員工，市政府已洽泰豐輪胎公司規畫專場員工權益說明會，預計分別於2月底及3月底入廠說明，說明內容包含請領失業給付程序及預約辦理，以及後續求職推介或參與職業訓練等事宜。相關員工轉職需求，就服處已彙整相關廠商職缺，於員工權益說明會時併同辦理徵才活動；近期也規畫2月21日及3月15日辦理2場徵才活動，預計提供1300個職缺，以協助轉職需求，同時運用相關就業津貼方案，如安穩僱用計畫等，協助員工順利轉職。