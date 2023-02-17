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苗栗竹南易肇事路口改善計畫 第二期工程2月動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮易肇事路口改善工程第二期已開始施作，預計改善環市路一段、永貞路等18個路口，並新設竹南國小大業街旁通學步道。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮易肇事路口改善工程第二期已開始施作，預計改善環市路一段、永貞路等18個路口，並新設竹南國小大業街旁通學步道。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮易肇事路口改善工程第二期，總經費約9800萬，目前已開始施作，預計改善環市路一段、永貞路等18個路口，並新設竹南國小大業街旁通學步道；竹南鎮公所表示，目前已協調學校將圍牆內縮，讓出空間來施設人行步道，以利學生及民眾通行安全，並規畫利用暑假期間來施工，以減少對學校的干擾。

苗栗縣政府為營造「行人優先」的安全道路環境，於107年於苗栗市建功國小試辦周邊路口改善人行穿越線改善，實施成效良好，並有效降低肇事率，獲多數民意支持。

因此，108年經盤點縣內18鄉鎮學校、圖書館、醫院等地點周邊路口，並就地方反映具急迫性改善的地點優先辦理，預計選定都市計畫區內計67處地點及周邊路口進行路口綠底枕木紋斑馬線劃設、設置人行道斜坡道、交通號誌改善等項目，以強化市區道路行人空間服務品質，提升學童及行人穿越路口及通道的安全性。

竹南鎮公所表示，去年第一期易肇事路口改善工程均已完工，第二期改善工程2月初起已開始動工施作，將改善環市路一段、永貞路等18個路口，並新設竹南國小大業街旁通學步道。主要工程項目有設置智慧型路口交通號誌，提升路口安全性；整合無障礙與安全的公共通行系統，保障身障人士安全的通行權益；改善現有未符通行需求的無障礙坡道。

人行道 苗栗縣

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