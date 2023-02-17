苑裡免費建國停車場遭占用 鎮民提「使用者付費」改善

苗栗縣苑裡火車站北側的建國停車場，因免費停車，部分車位遭長期占用，造成迫切需求停車的民眾常常有一位難求困擾，「使用者付費」議題近兩天在臉書社群發酵，網友紛紛留言討論，有人要求收費來改善占用問題，也有人認為可以再向台鐵租用土地增設停車場。

據了解，建國停車場土地所有權是台鐵局，當初苑裡鎮公所以綠美化名義向台鐵低租，活化土地，作為免費停車場使用，但部分停車格卻長期遭廢棄車輛或附近住戶車輛占用，因公所沒有管理辦法無法可管，只能道德勸說，導致停車問題延宕至今。

苑裡鎮公所表示，若改成收費，原台鐵低租及無償租用土地，租約可能要面臨換約，增加租用租金，但今年度並無編列預算，且台鐵局態度也要再溝通，只能先歸納民眾意見，再來研議。