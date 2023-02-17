邱奕勝姪子邱繼泰 今宣布參選桃園第6選區立委

立委選戰剩不到1年時間，桃園市議長邱奕勝姪子、桃園市長張善政選舉期間的青年發言人31歲的邱繼泰今宣布投入桃園立委第6選區八德、大溪、復興及中壢12里的立委選舉，他的競選主軸以「青力親為新泰度Go Taiwan諧音台語顧台灣」，邱繼泰表示，會努力爭取黨的提名，有大家的全力相挺，相信一定會勝利。

邱繼泰今選在八德的來福星花園大飯店宣布參選立委，邱奕勝、國民黨籍議員梁為超、葉明月、吳嘉和、楊朝偉、朱珍瑤、李柏坊，無黨籍議員李家興、謝美英、段樹文等人皆到現場支持，許多地方社團、里長也共襄盛舉，場面相當盛大所有議員也一一表達對支持。

無黨籍黨團召集人李家興表示，邱繼泰是熱心禮貌的年輕人，他有膽量來挑戰，無黨籍會全力相挺，希望他爭取到更多預算建設桃園。擔任競選總幹事的梁為超也說，邱繼泰過去的經歷及經驗豐富，對黨未來的走向也有想法，相信年輕人的投入是民眾之福。

邱奕勝表示，桃園要進步市政要安定，除了傑出議員、認真里長都不夠，需要有強而有力的立委去立院連成一線一起努力為桃園建設；過去的4大公投到現在的雞蛋問題，可以看到中央未做好，政府忙外交，但內政的高房價不是補貼就能解決。

邱奕勝說，桃園人口穩定成長，大家都希望能更好，因此要有認真的年輕人參選立委，他從小看邱繼泰長大不僅年輕肯上進，過去在服務處也有經驗，希望民眾給予機會，讓他替地方服務，並遵照國民黨的機制參與初選。

邱繼泰發言前先向大家深深一鞠躬並表示，青力親為是他的主軸及目標，青力代表服務力量，面對挑戰，無畏艱難、勇往直前，親為是問政態度、腳踏實地，勤走地方，以市民為先。

邱繼泰說，他擔任服務處秘書、青年發言人走地方已聽到許多民眾聲音，這7年來，台灣出現低薪，物價指數高、物價飆漲，兩岸現況影響兵役問題等，年輕人及台灣人需要甚麼值得深思，這次決定參選立委，不僅代表青年一肩扛起責任，更要努力改革為地方爭取福利建設，他以已台灣安定、人民安心GoTaiwn為競選主軸，相信有大家全力相挺，團結努力一定能贏得最後勝利。

而邱繼泰昨也在臉書發文力挺前台北市議員羅智強，今受訪回應，羅智強他的韌性在全台灣不是為自己，是為國民黨、全台灣行走，幫全台灣縣市首長、民代勤走，他無私無我讓人敬佩。