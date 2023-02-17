維護最後尊嚴 苗栗24小時窗口處理街道遊蕩犬貓屍體

苗栗縣一年通報在街道上發現的遊蕩犬貓屍體超過600隻，苗栗縣動物保護防疫所為維護路死犬貓最後尊嚴，最近已完成公開招標，並與得標業者簽約，將以人道方式，並透過便民的24小時統一窗口處理縣內街道遊蕩犬貓屍體案件。

苗栗縣動物保護防疫所指出，縣內發現的遊蕩犬貓遺體，死亡原因包括在公共場所病死、餓死及交通意外造成等情形，為維護路死犬貓最後尊嚴，動防所在2月10日已與得標廠商弘海寵物生命事業有限公司簽約，以人道、便民方式處理街道遊蕩犬貓遺體案件。

苗栗縣生態保育教育中心內的犬貓動物焚化爐及寵物生命紀念園區去年7月起委外營運，包括接體、告別、火化、晉塔及環保植葬等中西式生命禮儀一應俱全，盼就近提供鄉親妥善處理寵物身後事，最近又完成街道犬貓遺體清運焚化委外處理，也希望藉此落實苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例。

動防所表示，日後委外業者接獲民眾通報縣轄街道路死遊蕩犬貓，將以動物屍袋及禮儀紙箱包裝完善，並掃描晶片確認是否為有主犬貓，如果是有主犬貓將通知飼主領回處置，無主犬貓遺體先冰存，由業者統一由犬貓專用焚化爐處理。街道犬貓遺體清運焚化委外處理作業對象，是針對縣轄街道死亡的無飼主犬貓遺體，如果是縣民飼養或管領的犬貓過世，基於使用者付費及資源有效利用，請洽詢私人寵物殯葬業者處理，避免濫用縣府推動街道犬貓善終的美意。

鄉親如發現縣內路邊有犬貓遺體時，請發揮善心撥打1999縣民服務熱線，或縣內委外寵物殯葬業者專線（037）981335、0975-768337，提供明確資料及連絡電話等資訊，由受理人員轉知委外業者前往處理。